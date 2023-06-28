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嘉市東義路拓寬3度展延 改8月完工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
盧山橋改建完工通車，聯外東義路拓寬改善工程一再展延。記者魯永明／攝影
盧山橋改建完工通車，聯外東義路拓寬改善工程一再展延。記者魯永明／攝影

嘉義縣市交通要道盧山橋改建完工通車近2年，銜接橋的東義路拓寬工程當時同步進行，原定30日完工，卻第3次延長，8月才能完成，引發居民埋怨。廠商解釋，配合電力管線等單位正加緊施工中；市府工務處表示，3次申請展延原因都不可歸責廠商，不會罰款。

在地嘉市後庄里居民及經常開車往返縣市、進出國道三號的駕駛都說，「東義路拓寬施工拖太久了」，原期待盧山橋和東義路一起完工通車，但路拓寬至今只完成一半，烈日塵土飛揚、工程車出入頻繁，告示牌還公告6月底完工，希望早日完成。

工務處指出，東義路拓寬改善工程，廠商第1次申請展延是因碰上新冠疫情，第2次為缺工、建材上漲，近來則因管線埋設、橋梁引道要施工，加上最近梅雨也影響，所以同意展延2個月至8月完工。

工務處也表示，東義路拓寬改善工程自嘉市東義路214巷口起，沿東義路往北延伸銜接盧山橋，直到嘉縣端引道止，總長度約為1700公尺，包括既有道路拓寬、以及盧山橋南側引道截彎取直，否則以往嘉市這端上橋前道路有90度轉彎。

疫情 嘉義 國道

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