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台南台20線送水管線施工投訴多 新工程遭抗議

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台20線台南左鎮、玉井路段開挖埋設新自來水管線，多次遭指控路面回填不實、交管設施不足、肇事多人受傷。記者周宗禎／攝影 周宗禎
台20線台南左鎮、玉井路段開挖埋設新自來水管線，多次遭指控路面回填不實、交管設施不足、肇事多人受傷。記者周宗禎／攝影 周宗禎

自來水公司前年起在台南台20線左鎮、玉井路段挖埋送水管線，居民質疑回填不實、警告設施不足等多次釀交通意外，包商昨天在玉井開新管線施工前說明會，有傷者家屬在場外拉布條抗議，批水公司都未好好善後；水公司南區工程處表示，內部施工權責單位多，收集意見帶回反映給總公司。

開說明會的廠商指出，民眾反映的都是之前發生的問題，這次施工會小心不要再犯。據了解，自來水公司台南南化淨水廠、左鎮豐德配水池之間的管線使用30年老舊，前年起更新更大直徑管線，分多段陸續施工。

玉井區沙田里長王美華說，3年來一再因路面施工品管不良引發車禍，百姓申訴無門；玉井區三埔里長陳金敏說，接到10多件因施工釀事故的投訴，常只有廠商包紅包給受傷民眾了事；居民張志鵬說，月初返家途中看到玉井加油站旁水公司開挖後臨時回填的路面不實，連打3次1999反映，得到回覆要等明年完工後才能重新鋪設，結果21日妻兒就在他要求改善的地點出車禍。

市議員周奕齊指出，路面開挖後玉井、左鎮、南化、楠西區傷亡車禍增加，市府要加強監管，不能通過水公司提出交通維護管理計畫後就放手不管，且幾次要求到場勘查路面破損、散落小石子等狀況都不理。環保局、交通局皆回應，接獲反映會立即稽查。

車禍 台南 加油站

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