台南暑假弱勢午餐券 加碼到70元

弱勢學童暑假可領愛心午餐，台南市社會局昨天宣布考量物價上漲，餐食券面額由60元提高至70元，經企業免費加值10%後可至4大超商兌換77元的餐食。嘉市府前年就將午餐券從50元升至70元，昨宣布5間學校暑期試辦數位化餐券，持嘉e卡到超商就可領餐食，預計明年寒假全面實施。

南市社會局指出，今年媒合5個企業及善心人士捐款約434萬，讓弱勢學童7月1日到8月29日可到南市4大連鎖超商892間門市兌換餐食，預計發出4萬2840張餐券、總計1020人受惠。

嘉市府與一卡通公司推動數位化飽餐券，在全家超商仁義店辦啟用典禮，7月3日起大業國中、蘭潭國中、北興國中、崇文國小及育人國小5所學校試辦，持嘉e卡就能到4大連鎖超商領餐，行政人員能追蹤孩子使用情況，家長也可透過App得知兌餐紀錄。

市府教育處長林立生說，嘉市此次有2367名低收、中低收或家庭突發因素、經濟困難學生受惠，希望明年寒假讓全市國中小午餐券數位化，一般愛心店家則預計透過設置POS機台（移動式感應刷卡機）加入提供數位領餐服務，造福沒超商的區域。