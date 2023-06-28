6.7萬噸廢土違法倒雲林 1年撈2億

雲林地檢署指揮警方破獲何姓、李姓男子為首的不法廢土集團，涉嫌在縣內多處農地假借幫忙整地，趁機傾倒營建等廢棄物等，檢警上周起搜索並陸續傳喚13人到案，查出此集團短短1年違法清運6萬多公噸，廢棄物竟還有墓碑，估算清運費收入近兩億元；何、李昨被依違反廢棄物清理法聲押獲准，受害地主大嘆得不償失。

雲林縣環保局長張喬維說，後續將依廢清法要求行為人限期提出清運廢棄物的計畫，若不處置會聲請扣押其財產或拍賣設備，若地主同意傾倒也須負連帶責任。

據調查，48歲何姓男子、30歲李姓男子都無廢棄物清理證照，有多次違反廢棄物清理法前科，對處理方式熟門熟路，去年5月起到雲林偏僻地區勘查打聽，有需要整地的土地即以「環保公司」之名提供免費整地或改善地質服務，卻利用夜間傾倒廢棄物，部分地主發現後遭已讀不回。

雲林檢警近期獲報虎尾地區許多空地或農地被傾倒廢棄物情況嚴重，虎尾警分局專案小組蒐證，發現斗六咬狗庄段、古坑崁頭厝段、崙背港尾段等地區也有農地或廢棄養雞場被傾倒，20日發動搜索並陸續拘提或傳喚何姓、李姓男子等13人，其中5人交保、其餘請回。

檢警發現，廢棄物以營建類為多，可能從北部南運而來，甚至其中出現不少墓碑等遷葬廢棄物，依查扣帳冊合計約6.7萬公噸，以目前合法清運每方（約2.4公噸）收費約7、8000元估算，此集團短短1年就進帳達近兩億元，相當可觀。

檢警指出，若地主同意傾倒也須負責後續處理，籲勿貪圖一時之利，得不償失。沈姓地主無奈說，農田地勢低容易淹水，才同意幫忙墊高，沒想到填了一堆廢磚水泥，還吃上官司；斗六1名地主則自認倒楣受騙，將會趕緊清運以免被罰，另有的地主則喊冤是被偷倒。