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台塑號召員工大規模淨灘 成立日常淨灘隊守護海洋
響應環保署推動『向海致敬』政策，台塑企業發動六輕園區各企業，與在地居民共同守護環境，今天舉辦一場大規模的淨灘，數百人沿著六輕廠商海岸線一路撿拾海廢垃圾，盡管天氣炎熱，每個人仍彎腰一瓶一罐辛苦撿拾，以維護潔淨的海洋生態環境。
台塑企業麥寮管理部今天號召廠區員工，並邀請經濟部工業局雲林離島式基礎工業區服務中心、雲林縣環保局、麥寮鄉公所、海巡署中部分署第四岸巡隊及鄰近社區共同辦理大規模淨灘，吸引逾200人參加。
已有多年參加淨灘的簡姓資深員工說，六輕與海共存，維護海洋生態不僅是全民責任，身為台塑企業員工更責無旁貸，所以他年年參加淨灘，每回和大家一起撿垃圾，心總有所感，認為淨灘固然重要，但如何減少海廢，以及如何讓每個人建立別讓髒亂流入大海的觀念更重要。
今天大批民眾也響應淨灘，頂著烈日沿著在麥寮鄉鄰近濁水溪出海口的西北海堤攜手撿拾垃圾，每個人一瓶一罐慢慢撿，共清出一般垃圾680公斤，回收垃圾200公斤，再由麥寮鄉清潔隊協助清運，大家齊心守護海岸，還給海洋一片乾淨的沙灘。
麥寮管理部協理蔡建樑、離島工業業區服務中心主任吳政展表示，海漂垃圾一直是破壞海洋環境的一大因素，即便每年有許多團體投入淨灘，但仍無法改善，為展現企業責任，除不定期辦理淨灘，麥寮工業園區也與協力廠商合作，從每月兩次派遣人力至海岸線定期撿拾垃圾及大型廢棄物，增加為每周3次，守護海洋環境用心看得見。
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