台南登革熱71例疫情嚴峻 黃偉哲籲全市總動員

台南市本土登革熱持續延燒，市長黃偉哲今日市政會議，聽取衛生局、環保局及市場處說明最新工作進度。呼籲登革熱防疫不只是市府的事，更是全體市民的事，不分疫區或非疫區，必須全市總動員。

黃偉哲指出，第一起本土案例基因定序及感染途徑已經找到，當務之急是控制疫情，阻絕更多人感染，他感謝在第一線孳清、防治及宣導人員持續努力壓制疫情，這也證明台南市有防疫的能力。

黃偉哲強調「今天的境外，是明天的境內；今天的非疫區，明天可變疫區」，希望大家以謹小慎微的態度因應，包括學校、各區里動員防疫都要迅速。黃偉哲也責請消防局無人機隊支援空中投藥及空中巡查積水容器。

衛生局表示，目前台南市本土個案為71例及境外移入為7例，自通報第一起本土案例以來，積極加強個案住家及活動地周邊病媒蚊密度調查、孳生源清除，即時進行化學防治，並設置採血站進行擴採。同時請醫療院所務必詢問TOCC、善用快篩試劑進行診斷通報。另特別針對東區、仁德區、善化及北區等基層院所，持續電話追蹤通報情形。

市府已針對登革熱本土確診個案分佈情形繪製疫情孶清及化學防治地圖，截至6月25日，孶清共調查2萬9192戶，查獲277間陽性戶、6533個積水容器、382個陽性容器並完成清除，並開立舉發單69件；化學防治，應噴戶數3880戶，總完噴戶數3708戶，總完噴率97%，查獲積水容器2000個，陽性容器76個，均已完成清除。

環保局表示，6月中旬以來在確診個案所在地及發現陽性地點，加強孳生源稽查及清除工作，較難到達的高風險區，如屋頂溝槽、未加蓋的儲水槽等，運用空拍機巡檢。日前並出動3台消毒車及背覆式水噴機4台，在外圍高風險區塊及社區巷弄、屋後溝及防火巷噴藥；在雨停後，針對確診者居住地、外圍區塊及營區再次進行化學防治。截至昨日擴大化學防治噴藥面積超過403萬平方公尺。

環保局指出，將加強工地稽查、空地空屋查報及市場孳生源稽查。有疫情的行政區內營建工地，若連續兩次發現陽性孳生源，將函送工務局停工。暑假請教育局督導各校維護校園環境，特別是廁所馬桶務必每周沖水一次。

環保署日前同意補助防疫經費335萬元，將用於採購殺蟲劑、防蚊液、消毒用藥等物資，今日再補助40萬元雇工經費，提供區公所僱用人力加強孳生源清除。

市場處說平時即成立登革熱防治小組，請各公、民有市場每周自主檢查，並由市場管理員巡查及向攤商宣導，同時組成互查小組，每週巡查一次。近期並請公、民有市場在6月底前完成環境大掃除，阻絕孳生源。