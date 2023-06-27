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台南好康券7月1日上路 住宿交通優惠還可集章抽大獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
搶暑假觀光商機，「台南好康券」7月1日登場至10月30日，祭出住宿與店家多重優惠，還有集章抽大獎等0好康。圖／台南市政府提供
搶暑假觀光商機，「台南好康券」7月1日登場至10月30日，祭出住宿與店家多重優惠，還有集章抽大獎等0好康。圖／台南市政府提供

搶攻暑假旅遊商機，台南市從7月1日至10月31日推出「台南好康券」，祭出住宿與店家多重優惠，還有集章抽大獎等活動，市長黃偉哲表示，「台南好康券」活動自推出後深獲民眾好評，更特別發行電子好康券，超過千家店家的優惠及大台南公車乘車券也便於民眾一機掌握。

為推廣台南好康券，市府觀光旅遊局今天在福爾摩沙遊艇酒店舉辦記者會。黃偉哲指出，今年好康券活動為期四個月，歡迎全國遊客把握時間來台南遊玩，享有各項優惠的同時還能進行電子集章，參加抽獎，超過百個獎項等您來拿。

觀光旅遊局表示，2023台南好康券活動民眾從入住台南旅宿開始，第一步，先掃描放置於旅宿業的QRcode，透過登錄活動官方網站註冊會員即完成「宿」集章；第二步，進入網頁畫面，填寫住宿資料；第三步，領用電子台南好康券即可享有專屬來台南旅遊的優惠，同時還可下載免費電子乘車券，限定期間內，免費且無限次數搭乘大台南公車暢遊台南。

另外，憑台南好康券還可以加購台鐵台南一日優惠券，全票80元搭乘指定車種，當日不限次數上下車；參訪赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南山上花園水道博物館、左鎮化石園區及台南市美術館可享優惠門票價，旅客可利用電子乘車券規劃遊程，串接餐飲、購物、觀光、遊憩等行程。

觀光旅遊局指出，電子集章抽獎分別於9月5日、11月6日共計抽出200多個獎項，總價值逾30萬元，活動期間民眾只要入住台南，完成註冊會員及登錄住宿資訊，或至本市合作商家掃描指定QRcode，完成線上集章(食宿遊購行5類)任務即可參加抽獎。

其中，凡收集「宿」加「其他2類各1個章」，即可參加「入門獎-好禮成三」抽獎；若集滿5個章則符合11月「終極大獎-集五加碼抽」的資格；至於到活動官方網站點選「填寫問卷抽好禮」，並完成問卷內容後，即可獲得問卷抽獎機會。

旅客在活動期間，YouBike微笑單車每個月累計騎乘5次以上，更可以增加一次抽獎機會，多項大獎等你帶回家。更多活動詳情可至台南旅遊網或至2023台南好康券活動官網查詢。

搶暑假觀光商機，「台南好康券」7月1日登場至10月30日，祭出住宿與店家多重優惠，還有集章抽大獎等0好康。圖／台南市政府提供
搶暑假觀光商機，「台南好康券」7月1日登場至10月30日，祭出住宿與店家多重優惠，還有集章抽大獎等0好康。圖／台南市政府提供

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