藍批南市長照獨厚綠主委年賺5千萬？黃偉哲：不法就查

國民黨台南市議員蔡育輝今在議會質詢指出，民進黨台南市黨部主委潘新傳太太王曉嵐經營的樂活社會福利基金會，承攬台南市多數長照業務，粗估1年可賺5千萬元，且企業版圖擴張都在市長黃偉哲任內；黃偉哲說，議員不要暗示及隱射，過程若有循私舞弊不法就查辦；社會局也說招標及遴選程序均依規定辦理，若有疑異可向社會局政風室檢舉。

蔡育輝指，潘新傳太太王曉嵐經營樂活集團曾有不良紀錄，長壽村共申設5床老人長照病房，卻偷偷租了隔壁敲穿磚牆超收46人，2011年聯合稽查發現超收，該機構被處以罰款歇業；現在經營樂活基金會，居家照顧服務全市37區，樂活承攬31區，樂活組織架構有5家大型醫院照護、24小時住宿型機構、居家服務和社會福利基金會及長照交通車接送。

蔡育輝說，其中長照車每輛獲得80萬元的補助，7成多補助潘主委，台南市200多家長照機構，為何獨厚樂活企業？樂活企業粗估一年賺5千萬，同業不斷檢舉樂活仍用各種方法超收住民，市府卻說查無不法，市府有無包庇之嫌？

黃偉哲表示，日照、居家服務及長照、接送服務經費都是中央補助，若中間有因為透過什麼關係或評審有不公的地方，一定會嚴查嚴辦，議員不必隱射或暗示，在他市長任內經營長照業務事實，是對方願意經營這個行業，也公平去評選，但中間過程有不法舞弊就查辦。

台南市政府社會局表示，為能減輕家庭照顧負擔，市府積極布建居家式、社區式及住宿式服務等長照2.0照顧資源，招標及遴選機制秉持公正公開原則均依法令規定辦理。

目前居家服務特約單位計197家、長照交通車接送計6家民間特約單位，共64輛長照交通車，均依據衛生福利部所訂「直轄市、縣市政府辦理長期照顧服務提供者特約簽訂及費用支付作業要點」辦理，招標及遴選程序均依規定辦理，若對於相關內容有所疑異可向社會局政風室檢舉。

潘新傳回應，他及配偶的行為如有不法，歡迎蔡議員去檢調單位檢舉、提告，在議會以似是而非的言論詆毀，請蔡育輝專注在市政監督上，不要躲在議會保護傘下，胡亂潑髒水，這樣對得起支持的選民嗎？若再胡言亂語將提出加重誹謗告訴。

蔡育輝表示，議員的職權就是監督市政，自由發言所揭露一切都跟市政有關，而且資料都由市府提供，並經反覆求證，若有不實，歡迎潘新傳主委提告。