嘉縣補教業者提供501名額 助弱勢族群課後學習
嘉義縣補教協會、教育展望協會今天在嘉縣創新學院舉行第1屆愛心助學育苗專案記者會，提供501個名額以免費或低廉收費幫助弱勢學童課後補習，期能綻放美好未來。
嘉義縣補教協會理事長林秋娟致詞表示，這次愛心助學育苗專案，提供501個名額（含小學至高中職）捐贈金額市值約新台幣1000萬元。
林秋娟說，希望藉由愛心助學育苗專案，為嘉義縣弱勢學子帶來更多的學習機會和優質的教育資源，讓每1名學子都能夠在教育的道路上成功追尋自己的夢想、綻放美好的未來。
嘉義縣長翁章梁代表縣內弱勢學童接受捐贈，接受媒體聯訪說，「透過教育才有機會讓階級流動」，希望弱勢家庭出身的孩子，懂得讀書、會讀書，透過讀書來翻轉自己的命。
翁章梁說，謝謝補教界的付出，希望愛心助學育苗專案能每年持續下去。
嘉義縣教育展望協會理事長蔡惇敘指出，嘉義縣補教協會為善盡補教業社會責任，提出愛心助學育苗專案，明年會擴大辦理，應可提供比今年多1倍的名額。
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