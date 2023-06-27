緊報名！電商專家來相助 高齡者也能創業

高齡者向政府喊話「不想跟社會脫節」， 勞動部聽見了並加碼推動高齡就業，祭出許多高齡再就業輔導計畫，虎尾就業中心也陸續辦理多場「銀髮人才職場見習」，讓銀髮朋友化身便利商店門市人員或包裝員，從中激發重出江湖信心，再踏進就業市場，重建充滿的晚年生活，也填補勞動力缺口。

虎尾就業中心指出，經調查55歲以上高齡者再就業的需求高，因此，將於7月7日辦理一場「職人來談—去去工作情緒走/微電商做什麼？」講座，邀請到樂咖玩具創辦人蔡宗翰現身說法，介紹當前微電商產業，帶領學員成立第一個自己的「蝦皮賣場」，該活動到6月29日報名截止，歡迎有再就業需求的長者，把握最後機會報名參加。

虎尾就業中心表示，勞動部為協助中高齡及高齡者重返職場，近期也推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，讓參加過見習的銀髮朋友，帶著勞動部的加碼補助投入專案缺工職缺；只要經公立就業服務機構推介成功就業滿30日以上，中高齡等特定對象勞工每人每月最高可領1.3萬元，最長發給12個月，而第一波旅宿業、餐飲業從業人員專案缺工已正式開跑，詳情可洽各地就業中心。