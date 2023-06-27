影／台南玉井挖路埋管惹民怨 水公司說明會遭抗議

自來水公司2021年開始在台20線台南左鎮、玉井路段開挖埋設新管線，多次遭指控開挖回填不實、交管設施不足、重車破壞路面肇事多人受傷。水公司委託的包商昨在玉井開新承包管線施工前說明會，傷者家屬、受害民眾拉布條抗議，指責水公司只會推諉、不解決要阻擋工程。代表水公司出席的南工處李姓主任表示，台20線有許多單位參與，他不清楚相關爭議，將彙整各方意見向總公司反映，確認權責單位後與受害百姓協商解決。

自來水公司台南南化淨水廠、左鎮豐德配水池之間2000厘米管線使用30年老舊，地震受損常因搶修困難停水多日引發民怨。水公司前年起陸續更新更大的2400厘米管線，玉井第一段送水管橋施工廠商表示，民眾反映的都是之前其他單位的問題，他們會小心不要再犯。

沙田里長王美華表示，3年來因路面施工引發車禍一再發生，百姓申訴無門，因為埋管線的水公司不願負責。三埔里長陳金敏說，他個人就接到10多件因施工妨害交通、破壞路面肇事投訴，水公司沒好好善後，常要包商包個紅包給受傷民眾就算了事。

退警張志鵬說，他月初回家途中看到玉井加油站旁水公司開挖臨時回填路面不實，立即反映要求水公司盡快改善；結果水公司回他一張公文表示臨時路面「大致平整」、不願意改善，稱路面要等明年工程完工後才能重新鋪設，結果反映沒多久21日他的妻兒就在他要求改善的地點出車禍，住院到現在，昨天跟水公司協調依舊沒下文，才會到場抗議。

市議員周奕齊表示，路面開挖前玉井、左鎮、南化、楠西每年發生有人傷亡車禍不到50件，施工馬上破百件，比先前多1倍以上，接著兩年都100多件而且逐年增加。他要求市府加強監管，不能只受理水公司提出交通維護管理計畫，通過以後就放手不管。他說，好幾次要求環保局、交通局要到現場勘查路面破損、散落小石子、塵土飛揚等狀況，市政府相關單位都不當一回事。