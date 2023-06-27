麻豆新樓醫院攜手將軍公所 失智友善館揭牌

台南麻豆新樓醫院攜手將軍區公所，今天在將軍區將軍里關懷據點舉行將軍區失智友善館揭牌儀式，希望也將下鄉安排一系列防失智課程，透過多元友善措施，提供失智者更妥善服務。

麻豆新樓醫院院長劉啓擧、將軍區長洪聰發、市議員蔡秋蘭等人出席揭牌儀式，劉啓擧表示，院方長期在將軍區在地深耕，在6個里提供偏鄉駐診服務，對地方非常熟悉，和居民也成為了好友，失智友善館能滿足日益增長的失智患者需求。

將軍區公所也是這項計畫的核心合作夥伴之一，洪聰發也說，感謝麻豆新樓關懷偏區醫療照護，支援失智友善館的場地資源，並參與規畫過程，期能在社區中發揮最大的效益。

新樓醫院指出，失智友善館是一個為失智患者和他們的家人提供支援和協助的場域，提供全面醫療照護、心理輔導、社會活動和康復訓練等服務。未來將不定期舉辦失智友善紓壓等課程，延緩失智長者惡化；透過一系列失智相關課程，也能找出潛在病患。