台南登革熱南區也中標 專家：可能發生死亡率高疫情

台南市今天又新增登革熱確診病例13例，多數集中仁德、東區，南區也有1例，今年累計達71例。防治中心邀請2名前任衛生局局長，傳授「武功秘笈」，提醒民眾台南在2015年時登革熱大流行，當時是第2型，但今年流行的卻是第1型，一旦重複感染，可能會引發致死率1到5%的出血性登革熱。

防治中心表示，今天新增病例分別是仁德區9例、東區3例及南區1例，年齡介於26到92歲，5例是由防治中心擴大採檢發現，8例由診所或醫院通報確診。

防治中心分析本次疫情的確診者年齡分布，病例從7歲至92歲各年齡層皆有分布，顯示各年齡層皆有感染風險，其中51歲至70歲占63%，顯示生活作息長時間待在室內的群眾可能為主要叮咬對象。且斑蚊易受驚動而中斷吸血並更換吸血對象，所以會有一戶多人感染的情形發生。

中興大學教授杜武俊提醒，居住高風險區域的民眾，於室內時亦要加強自身防蚊措施，可全天候使用捕蚊燈，使用電蚊拍擊斃家中躲藏的病媒蚊，或使用含DEET、Picaridin(派卡瑞丁)等有效成分的防蚊液，多管齊下避免被病媒蚊叮咬進而感染登革熱。

杜武俊表示，目前病例約有4成是市府主動設置擴大採血站所發現，及早發現病例是阻遏疫情散播最好的方法之一，但埃及斑蚊有分散產卵的習性，一隻埃及斑蚊平均分散在10處產卵，也讓防治上更加困難，市府在防治上必須更加落實才能事半功倍。

防治中心表示，根據疾病管制署疫情報導，蚊蟲在台灣南部夏季日夜溫差範圍(24–35°C)下，斑蚊發育所需時間最短，成蟲壽命最長，加上近日午後陣雨，短時間內蚊群數量急遽上升，造成蚊媒傳染的疾病風險也大幅增加。

埃及斑蚊的分布侷限於北回歸線以南的縣市，但因嗜吸人血、偏好棲息於室內(70–80%)、因多人次吸血的行為、也造成高病毒傳播效率，台南市埃及斑蚊為主要病媒蚊，進行防治時需同時兼顧戶內、戶外防治。

市府對近日登革熱疫情，今再邀集蚊媒專家，包括國家衛生研究院黃旌集博士、中興大學杜武俊、衛生局前局長林聖哲、陳怡及登革熱防治中心前執行秘書蔡玲珊等各領域的專家學者，與市府團隊共同召開專家諮詢委員會，