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快閃推廣台南精品芒果禮盒 400盒預購一空

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局推出精品芒果禮盒預購加快閃展售。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局推出精品芒果禮盒預購加快閃展售。圖／台南市政府農業局提供

台南芒果上市，台南市政府農業局推出精品芒果禮盒預購加快閃展售，透過南市精品芒果快閃巡迴車機動出擊，本月24日起跑彰化、台中、台南民治及永華市政中心、南科園區等地，400盒預購及快閃展售秒殺。

農業局說，台南精品芒果禮盒快閃巡迴活動26、27日加碼快閃南市民治、永華市政中心及南科，第一商業銀行新營分行及京城銀行新營分行也帶頭挺地方農產，立刻團購下定50盒。

農業局長李建裕表示，農業局持續輔導台南農業，從栽培管理到分級包裝運銷、外銷蒸熱等，芒果產季也規畫國內外行銷活動及輔導加工、異業結盟將果品分級分流。這次用冷藏運送車快閃展售芒果，也是預告未來玉井農產品冷鏈中心營運後將台南及周邊地區農產產銷環節更升級。

市長黃偉哲表示，南市芒果品質好，當季果品營養又美味是送禮的好選擇，日前南市不動產開發公會秒定600箱後，新北市不動產開發公會也跟進採購支持台南芒果。產季也將持續透過市府各局處力量，全面推廣台南芒果，推薦消費者參考農業局官網「臺南芒果訂購全攻略」(https://ppt.cc/fA5ezx)選購。

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