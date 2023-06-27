蔡育輝酸加入民進黨「錢」途無量 綠營駁斥：胡言亂語

台南市議員蔡育輝今在議會市政總質詢自由發言時，痛批民進黨台南市黨部主委潘新傳指揮局處首長喬工程，家財萬貫卻欠債不還，住違法農舍沒人敢檢舉，經營長照年收5千多萬，錢賺飽飽。

潘新傳說，年輕時機運不佳，經商失利所積欠之會款，在行有餘力時皆已清償完畢；請蔡育輝專注在市政監督，不要躲在議會保護傘下胡亂潑髒水，這樣對得起選民嗎？若再胡言亂語將提出加重毀謗告訴。

蔡育輝在議會秀出影片，鄉親陳情指潘新傳一年賺這麼多錢，倒會欠債不還，經濟好了轉買了土地和房子，說會找時間來看他，沒想到一再跳票。一名柳營果毅後里婦人也抱怨，潘新傳現在經濟這麼好，應該出來好好處理債務，他們只是小蝦米無力對抗大鯨魚。

蔡育輝說，兩年前潘新傳柳營果毅後里的農舍新居落成，大肆宴請，家財萬貫，事業遍佈台南，潘新傳是民進黨台南市黨部主委，曾擔任市府顧問，市黨部主委任內利用黨部輔選總統立委機會，建立與中央各部會人脈；利用黨部輔選市長議員機會建立與市府各局處人脈，藉此建立事業版圖。

蔡指潘新傳太太王曉嵐經營樂活集團，在居家服務項目，粗估樂活社會福利基金會一年可分配到中央補助款一億元，居家照顧服務全市承攬31區，樂活組織架構有五家大型醫院照護、24小時住宿型機構、居家服務和社會福利基金會及長照交通車接送，其中長照車每輛獲得80萬元的補助，年收近5千萬元？是否有獨厚？

潘新傳除表達嚴正抗議外也回應說，他本人及配偶的行為如有不法，歡迎蔡議員去檢調單位檢舉、提告；他本人非市政府公職人員，蔡議員勿濫用言論免責權詆毀，請蔡將心思放在市政，勿再用不實言論詆毀。