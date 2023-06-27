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一晚捕捉400隻綠鬣蜥幼體 網友驚呼太嚇人：怎麼可以這麼多

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一晚捕捉400隻綠鬣蜥幼體 網友驚呼太嚇人

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南虎鯨射擊運動俱樂部負責人、「抓蜥達人」J爸，日前在仁德一處蝦塭捕捉400隻綠鬣蜥幼體，隨後在臉書粉絲專頁貼文，引發網友熱烈討論。圖／取自Joby臉書粉絲團
台南虎鯨射擊運動俱樂部負責人、「抓蜥達人」J爸，日前在仁德一處蝦塭捕捉400隻綠鬣蜥幼體，隨後在臉書粉絲專頁貼文，引發網友熱烈討論。圖／取自Joby臉書粉絲團

外來種綠鬣蜥在台灣幾乎沒有天敵，繁衍力驚人，讓牠們繁殖速度能夠倍增。5、6月正進入綠鬣蜥幼蜥孵化期。日前台南虎鯨射擊運動俱樂部負責人、「抓蜥達人」J爸，在粉絲專頁貼出一晚捕獲400隻幼蜥成果，引來網友們直呼「400隻！太會生了」「怎麼可以這麼多…瘋掉」。

J爸表示，他們日前在仁德區巡邏一處蝦塭發現大量綠鬣蜥幼體蹤跡，捕捉當天從晚上21點到凌晨1點，短短四小時就捕獲400隻幼蜥。他在臉書上貼出照片、影片「趁你小先抓..大起來就難搞了..」照片裡橘色塑膠方桶爬滿小綠鬣蜥，讓網友們直呼「頭皮發麻」。

J爸透露，過去多一個晚上抓200多隻，這次一口氣捕捉400隻是第一次，感覺綠鬣蜥繁衍的數量並沒有減少。

綠鬣蜥為中南美洲物種，有不少台灣人飼養。不過近來發現綠鬣蜥蹤跡遍布台灣各地，棄養潮增加，加上牠本身在台灣幾乎沒有天敵，繁殖力驚人，每隻雌蜥可產下20至80顆卵，衍生速度極快。

台南市府農業局森林及自然保育科科長朱健明表示，每年5、6月正值綠鬣蜥孵化期，所以若要提早將綠鬣蜥捕捉，捕捉幼體及早阻絕成長繁殖最為恰當。

農業局表示，綠鬣蜥台南分布範圍在南山公墓、二仁溪、三爺宮溪流域，其他區域有零星幾隻。在每次進行捕捉後，會將出現範圍劃記做為統計分布圖。若民眾們發現無法處理，可以觀察綠鬣蜥平常出現的時間與地點，隨後交由農業局處理。

綠鬣蜥 台南

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