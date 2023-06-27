台南觀光太「熱」民宿爆增導致跳電？議員要求全面盤點

台南市一級觀光區國華街和正興街商圈，端午節連假4天跳電3天，店家跳腳，議員陳怡珍在議會質詢質疑，因鄰近攤商、民宿增加才會導致電量過載，檢視2017年起雙城觀光區的民宿統計資料，中西區新增266家民宿、共約955個房間，國華街與正興街這一年來僅增各1間民宿、各5間房，沒有爆量情形，不過用電增加是事實，市府要主動協調台電提前因應。

據台南市觀光旅遊局統計，端午4天連假到台南遊客逾300萬人次，旅遊熱點集中在市區國華海安、小西門及南紡商圈、赤崁樓及孔廟古蹟周邊巷弄街道，但端午連假4天就有3天停電，範圍在國華街三段及正興街，影響約41戶，店家跳腳也引起熱議。

陳怡珍說，觀光熱區國華正興商圈連續3天無預警停電，2天內跳了3次，最長時間長達3個多小時，營業用電設備突然停擺，無法做生意，店家氣炸了！台電調查確認是變壓器過載，緊急處理增加電容量的相關工程讓店家可以營業。但商圈議論紛紛，因鄰近攤商、民宿增加，才會導致電量過載。

陳怡珍指出，台電預計7月中前會增加一組變電器，擴大用電容量，但無預警停電不只是台電的問題，要求市府各單位務必找出原因，盤點國華、友愛、中正、海安、淺草等商圈發展的電容量配置，主動與台電一同檢討研擬後續改善方案，才能杜絕類似情形再度發生。