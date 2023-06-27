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地方發展契機 郭國文籲首府大學校地3個月內完成規畫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣首府大學校區現況。記者謝進盛／攝影
台灣首府大學校區現況。記者謝進盛／攝影

台南麻豆首府大學將在下月底正式退場，後續校地利用問題備受關注，立委郭國文今邀各界現勘，討論後續校地規畫，郭國文表示，這是未來地方發展新契機，希望3個月內提出完整規畫。

郭國文服務處今邀南市副市長葉澤山、市議員陳秋宏、沈家鳳、教育部、衛福部、營建署城鄉發展分署、南市府財稅局、警政署保二總隊等前往會勘。

郭國文說，首府大學校地面積約16.5公頃，且創校至今僅約20年，校舍狀況良好，希望各部會能達成共識，由地方主導規畫，中央配合補助校地後續利用。

葉澤山表示，市府在6月9日曾北上與行政院副院長鄭文燦開會討論，達成共識由台南市政府主導退場後校地利用，且統合中央行政機關意見一併納入規畫。

市府目前規畫方向包含親子悠遊館、公設民營托嬰中心、台灣文學作家文庫、藝術品典藏中心、溪北區圖罕用書庫、全民運動中心、樂齡學習中心、公務人力訓練中心、行政辦公空間等。

警政署保二總隊人員也說，因應日後擴編需求，現有校舍、食堂、操場可做訓練基地使用，預計將新增至少620名人員，可帶動麻豆地區整體消費市場。

郭國文提醒，首府大學校地校舍利用問題應即規畫，避免計畫拖延而使校地校舍閒置甚至荒廢，並請市府在3個月內提出完整規畫。郭國文說，除辦公廳舍利用，也應保留空間供附近居民使用；甚至將社會住宅納入考慮選項，期待以公私結合方式來帶動地方發展。

台灣首府大學預計下月退場，立委郭國文（中）呼籲南市府3月內完成後續校地規畫。圖 ／郭國文服務處提供
台灣首府大學預計下月退場，立委郭國文（中）呼籲南市府3月內完成後續校地規畫。圖 ／郭國文服務處提供

郭國文 台南 親子

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