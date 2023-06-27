快訊

第一屆500碗／441間小吃入選 彰化泉焢肉飯獲7碗奪冠

老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

藍正龍、周幼婷驚爆結束9年婚姻 經紀人回應了

嘉市7月推數位化飽餐券 升級關懷弱勢學生

中央社／ 嘉義市27日電

暑假將至，嘉義市政府與一卡通推動數位化飽餐券，照顧經濟弱勢學生，市府今天在全家超商嘉義仁義店舉行啟用典禮，只要持嘉ｅ卡至愛心商店就可領餐，升級關懷弱勢學生。

嘉義市「寒暑假數位化飽餐券」將於7月3日正式啟用，初步先規畫大業國中、蘭潭國中、北興國中、崇文國小及育人國小先行試辦，今天啟用典禮由嘉義市教育處長林立生主持，並與多名議員宣布啟用。

林立生致詞表示，這次暑期推出數位化飽餐券，先由5所學校試辦，希望明年寒假能讓嘉義市國中小學弱勢學生的營養午餐券全面數位化，校方能透過嘉e卡使用狀況，追蹤孩童使用情況，家長也可利用APP得知學生兌餐紀錄，給予及時關心，科技的輔助可以對孩童關心更加綿密及升級。

林立生指出，嘉義市目前有2367名符合低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素或家庭經濟困難的學生，讓弱勢學生無論是否到校，在寒暑假都能吃到營養健康的午餐，由家庭、學校與社會攜手合作，提供更全面多元的具體照顧。

教育處表示，嘉義市政府自110年7月起將午餐券金額由每餐新台幣50元直接調整至70元，提高午餐券金額，讓學生的選擇更加多元；7月起更與一卡通合作，改變過去紙本餐券兌換餐點方式，讓嘉e卡的功能升級，只要到指定的合作愛心商家消費，就能享用等值午餐。

嘉義 一卡通 愛心

延伸閱讀

照顧弱勢學子嘉Ｅ卡再升級 寒暑假數位化飽餐券愛心商家真方便

超商化身茶館！全家私品茶升級新推「白烏龍茶、福爾摩沙紅茶」　全台只有這6間門市喝得到

來嘉「泰」好玩！黃敏惠率隊赴泰國行銷觀光搶觀光客

中華電 強攻高速寬頻

相關新聞

台南觀光太「熱」民宿爆增導致跳電？議員要求全面盤點

台南市一級觀光區國華街和正興街商圈，端午節連假4天跳電3天，店家跳腳，議員陳怡珍在議會質詢質疑，因鄰近攤商、民宿增加才會...

台南市區出現「停不進去」停車格 民怨：只能看不能停

台南市議員陳怡珍今在議會質詢指有網友陳情，在一位難求的中西區中山路上找到1格殘障停車位，卻卡在兩棵大樹中間，掀背5人小轎...

一晚捕捉400隻綠鬣蜥幼體 網友驚呼太嚇人

外來種綠鬣蜥在台灣幾乎沒有天敵，繁衍力驚人，讓牠們繁殖速度能夠倍增。5、6月正進入綠鬣蜥幼蜥孵化期。日前台南虎鯨射擊運動...

10年送19.5萬個 南市議員曾培雅連11年辦暑假助童便當

暑假即將來臨之際，台南市議員曾培雅連續11年辦理「暑假中餐助童計畫」，將與當地的食品供應商合作，精心挑選食材，準備出美味...

嘉義縣推愛心助學育苗專案 助501名弱勢生課後補習

弱勢孩子因家庭因素，無法繼續課後學習，嘉義縣補教協會與嘉義縣教育展望協會攜手推「愛心助學育苗專案」，由合法立案補習班響應...

嘉義分署拍賣會下周二登場 撿便宜來這邊

行政執行署嘉義分署今年第3次123擴大聯合拍賣會，將於下周二舉行。這次雲林地區法拍不動產有28件；嘉義縣市則有27件，拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦