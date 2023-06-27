嘉市7月推數位化飽餐券 升級關懷弱勢學生

暑假將至，嘉義市政府與一卡通推動數位化飽餐券，照顧經濟弱勢學生，市府今天在全家超商嘉義仁義店舉行啟用典禮，只要持嘉ｅ卡至愛心商店就可領餐，升級關懷弱勢學生。

嘉義市「寒暑假數位化飽餐券」將於7月3日正式啟用，初步先規畫大業國中、蘭潭國中、北興國中、崇文國小及育人國小先行試辦，今天啟用典禮由嘉義市教育處長林立生主持，並與多名議員宣布啟用。

林立生致詞表示，這次暑期推出數位化飽餐券，先由5所學校試辦，希望明年寒假能讓嘉義市國中小學弱勢學生的營養午餐券全面數位化，校方能透過嘉e卡使用狀況，追蹤孩童使用情況，家長也可利用APP得知學生兌餐紀錄，給予及時關心，科技的輔助可以對孩童關心更加綿密及升級。

林立生指出，嘉義市目前有2367名符合低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素或家庭經濟困難的學生，讓弱勢學生無論是否到校，在寒暑假都能吃到營養健康的午餐，由家庭、學校與社會攜手合作，提供更全面多元的具體照顧。

教育處表示，嘉義市政府自110年7月起將午餐券金額由每餐新台幣50元直接調整至70元，提高午餐券金額，讓學生的選擇更加多元；7月起更與一卡通合作，改變過去紙本餐券兌換餐點方式，讓嘉e卡的功能升級，只要到指定的合作愛心商家消費，就能享用等值午餐。