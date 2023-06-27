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嘉義分署拍賣會下周二登場 撿便宜來這邊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
執行署嘉義分署年度聯合拍賣會，將於下周二舉行。圖／行政執行署嘉義分署提供
執行署嘉義分署年度聯合拍賣會，將於下周二舉行。圖／行政執行署嘉義分署提供

行政執行署嘉義分署今年第3次123擴大聯合拍賣會，將於下周二舉行。這次雲林地區法拍不動產有28件；嘉義縣市則有27件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。嘉義分署表示，當日下午在分署門前廣場有各式拍賣及變賣物件琳瑯滿目，一起來撿好康。

嘉義分署表示，這次擴大拍賣的12部汽車包括BENZ、BMW等車款，也有日產及中華等各平價品牌車，更有大馬力的2部大貨車：VOLVO（9603c.c.）及SCANIA（11020c.c.）。另外，還有運動用品、腳步訓練器、多件聚寶盆及長方體木製藝術品、上市公司股票也併同進行拍賣。其中眾所矚目2部大貨車將進行最後的減價拍賣，要撿便宜的民眾千萬別錯過。

當天在嘉義分署前廣場變賣品有各式各樣飲品，也有熱騰騰、香噴噴的麵包、在地的阿里山高山茶、濾掛咖啡、咖啡豆、乾拌麵、油葱酥及牛仔褲等服飾。還有最吸引年輕人收藏的多種新潮公仔，另外，並有汽機車胎壓偵測器、行車紀錄器及各式吹風機，還有背包、髮飾、髮圈以及平底鍋、湯鍋、多肉植物、寵物用品等。

分署表示，擴大聯合拍賣會匯集多種價格實惠、物超所值的商品等，當天同時邀請公益弱勢團體前來設攤販售各式特色物品，民眾屆時到場走走逛逛，相信都能以低於市價價格買到理想物件，既能撿便宜又能做公益一舉二得。

相關資訊可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133。

行政執行署嘉義分署今年第3次123擴大聯合拍賣會，將於下周二舉行。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今年第3次123擴大聯合拍賣會，將於下周二舉行。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 拍賣會

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