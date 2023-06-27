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台南開元陸橋7月5日拆除 南警加強交通疏導

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市開元陸橋7月5日起拆除，市警五分局長陳宇桓今天和員警到場現勘，研擬交管措施 。記者黃宣翰／翻攝
台南市開元陸橋7月5日起拆除，市警五分局長陳宇桓今天和員警到場現勘，研擬交管措施 。記者黃宣翰／翻攝

台南市鐵路地下化工程7月5日進行開元陸橋拆除作業，拆除期間約3個月，為減低道路封閉所產生的交通衝擊，市警五分局今天建議用路人可依改道動線行駛，並可收聽警廣掌握即時交通路況，避開壅塞時段。

拆除期間，前鋒路段開元路至東豐路提升為雙向4車道、北門路與東豐路口東豐路平交道改為雙向6車道，以增加容車空間。

警方說，封閉後建議用路人改道事項如下：由永康往市區方向（北往南）車流可提早於林森路、長榮路、勝利路、前鋒路改道往東豐路或小東路行駛後再往北門路及公園北路前進。

由市區往永康方向（南往北）車流建議提前改道小東路或東豐路。封閉開元陸橋北門路段周邊區域時，建議自北門路北往南向車流提前改道長榮路或和緯路轉公園路，自南往北車輛提前改道公園南路或公園北路轉公園路。

施工單位除現場交管人員及相關改道牌面的引導外，警方已將開元陸橋鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量及樣態，機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

市警五分局說，員警於通勤時段均派員於開元陸橋周邊配合義交實施交通疏導，持續加強路況查報，遇有壅塞情形立即派員疏導處置，保障用路人行車安全。

配合台南市鐵路地下化工程，開元陸橋7月5日起拆除，拆除期間約3個月，市警五分局將加強交管。記者黃宣翰／翻攝
配合台南市鐵路地下化工程，開元陸橋7月5日起拆除，拆除期間約3個月，市警五分局將加強交管。記者黃宣翰／翻攝

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