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斗南火車站前機車違停人行道有解 閒置23年停五停車場將重啟利用

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南火車站前常見機車違停，站前斗南停五立體停車場因規畫不符地方需求，2000年時因抗爭停工閒置至今，縣議員蔡東富（左一）提案重新規畫，縣長張麗善（左四）今率隊到場會勘，允諾重新規畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南火車站前常見機車違停，站前斗南停五立體停車場因規畫不符地方需求，2000年時因抗爭停工閒置至今，縣議員蔡東富（左一）提案重新規畫，縣長張麗善（左四）今率隊到場會勘，允諾重新規畫。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南火車站前常見機車違停，影響市容，營建署原補助在站前設置斗南停五立體停車場，因規畫不符地方需求，2000年時因抗爭停工閒置至今，縣議員蔡東富提案重新規畫，縣長張麗善今率隊到場會勘，允諾重新規畫，讓停五停車場再利用及改建作為機車停車空間。

位於斗南火車站前的停五立體停車場基地原由內政部營建署補助斗南鎮公所2.5億元執行，當時規畫為地下2層、地上7層的停車空間，可停放310輛小客車、100輛機踏車，2000年因地方抗爭停工至今，只完成地下1、2樓主體結構，閒置至今。

張麗善表示，議員蔡東富多次針對站前停車空間不足，加上原停車場基地閒置多年，建議縣府重新規畫，縣府在2019年補助斗南鎮公所辦理「斗南鎮停五停車場再利用可行性評估暨市區交通配套整體規畫」，包括現地調查、停五結構安全鑑定、斗南市區交通配套整體規劃。

斗南居民長期反映站前停車空間不足，縣府在2020年自籌經費已設置停四停車場，提供小客車停車格51格、無障礙停車格及婦幼停車格各2格，但機車停車空間仍不足，所以站前可以看到許多機車違停在人行道的亂象。

蔡東富説，斗南站前機車亂停放，長期讓人覺得斗南就是髒亂，他在議會提出停五停車場再利用的建議，獲得縣長重視，希望藉此解決通勤族的停車問題，並連同一旁的台鐵土地做整體開發；斗南鎮長沈暉勛表示，希望停五停車場這次規畫執行能一次做好，改善停車亂象。

張麗善今率隊會勘傾聽民意，她表示，停五停車場地下二層已經挖好，考量結構問題，未來可能把地下二樓填平，留下地下一樓停車空間，希望獲得台鐵的支持，連同旁邊的台鐵土地做整體規畫，不僅增加地下停車空間，也讓市容更整齊。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，針對停五停車場再利用及改建作為機車停車空間，所需經費約需7205萬元，完成後預計可提供207部機車停車空間，針對議員蔡東富建議停五停車場再利用應與緊鄰的台鐵土地一併開發，縣府會跟台鐵協商，努力達成目標。

雲林縣斗南火車站前常見機車違停，站前斗南停五立體停車場因規畫不符地方需求，2000年時因抗爭停工閒置至今，縣議員蔡東富提案重新規畫，縣長張麗善今率隊到場會勘，允諾重新規畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南火車站前常見機車違停，站前斗南停五立體停車場因規畫不符地方需求，2000年時因抗爭停工閒置至今，縣議員蔡東富提案重新規畫，縣長張麗善今率隊到場會勘，允諾重新規畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南火車站前常見機車違停，站前斗南停五立體停車場因規畫不符地方需求，2000年時因抗爭停工閒置至今，縣議員蔡東富提案重新規畫，縣長張麗善今率隊到場會勘，允諾重新規畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南火車站前常見機車違停，站前斗南停五立體停車場因規畫不符地方需求，2000年時因抗爭停工閒置至今，縣議員蔡東富提案重新規畫，縣長張麗善今率隊到場會勘，允諾重新規畫。記者陳雅玲／攝影

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