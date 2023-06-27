來嘉「泰」好玩！黃敏惠率隊赴泰國行銷觀光搶觀光客

嘉義市購物節下月登場，市長黃敏惠行銷城市觀光形象，吸引泰國觀光客來嘉旅遊，率市府團隊、嘉義市城隍廟及觀光產業等代表，昨起到30日到泰國曼谷展開為期5天交流，並拜會泰國出境旅遊協會，就觀光、宗教、市集與文創設計交流學習。

泰國旅遊協會首席顧問Anake Srishevachart代表接待，與外交部駐泰國代表處公使薛秀媚、交通部觀光局駐曼谷辦事處主任陳憶婷、泰國台灣商會聯合總會代表等洽談國際旅遊合作。

黃敏惠說，這是她第一次，也是嘉市府第一次與泰國交流，近年來台旅遊泰國觀光客上升，阿里山林鐵從嘉市發車，嘉市阿里山入口門戶，保留約6000棟傳統木屋，木屋是城市文化歷史記憶寶貴資產，讓嘉義市享有「木都」、「畫都」、「管樂之都」美名。

除觀光推介會，城隍廟將家將文化在現場表演，讓泰國客人體驗家將文化，每年農曆8月1日「夜巡遶境及夯枷解厄」活動，農曆8月2日「城隍爺聖誕」，是嘉市無形文化資產。

台灣商會聯合總會總會長陳漢川歡迎黃敏惠訪問團，對旅遊抱持期望。駐泰台商約5000間家企業，促進台泰友好經濟合作，去年台灣投資泰國排名第4，今年第一季躍居首位，未來會大力推展台灣觀光。