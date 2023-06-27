阻絕登革熱！台南熱區43處市場「地溝到天溝」投藥滅蚊

台南市登革熱疫情蔓延至昨天已達58例，台南市場處配合衛生局及公所自6月18日起成立登革熱專案應變小組，針對熱區仁德、永康、東區、南區、安南區等至少43處市場加強登革熱例行巡檢與孳清，從地面水溝到屋頂天溝，易積水處都進行投藥，希望杜絕病媒蚊孳生。

為保障市場攤商與消費者健康，市場處組成稽查小組展開公有及民有市場巡查，今年至今累積動員7292人次，實施噴藥防治438場，查獲積水容器數156個，進行159次投藥，除定期稽查及噴藥外，市場休市後更請攤商自主清潔營業範圍，並加強巡視公共區域易積水區域，讓防疫不留死角，市民可安心逛市場。

經發局長林榮川說，市場處因應登革熱疫情規劃應對SOP，每月市場休市日定期進行噴藥消毒，對市區熱區市場祭出互查機制，加強巡檢次數並填報巡檢表，如發現有陽性容器即刻通知市場進行清刷，並跨局處配合環保局、登革熱防治中心、公所等機關實施聯合稽查，加強孳生源清除。

市場處長陳豪吉說，公民有市場應連成防疫一線，攤商應自主清除孳生源以防疫情擴大外，市場處將持續投入人力協助市場落實防疫工作，並請環保局、衛生局稽查，一旦查獲陽性孳生源即會依傳染病防治法第25條舉發，並將依同法第70條處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，最重可處停業等處分，請民眾切勿心存僥倖以免受罰，更影響自身及家人健康。