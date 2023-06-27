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光電業者欲設升壓站 雲林口湖鄉親抗議

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣口湖鄉謝厝村民不滿光電公司要興建升壓站，昨天到縣議會遞交請願書，縣長張麗善（左二）接下。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉謝厝村民不滿光電公司要興建升壓站，昨天到縣議會遞交請願書，縣長張麗善（左二）接下。記者陳雅玲／攝影

雲林縣口湖鄉謝厝村民眾不滿光電業者設升壓站，近百人昨天到縣議會遞交請願書要求議會監督縣府，縣長張麗善說「我與村民站在一起」，縣府已多次函文希望能源局釐清村民的疑慮；對此，能源局副局長李君禮表示，有把關申請程序並沒違法，希望業者跟民眾好好溝通、取得共識。

謝厝村前村長蘇東明擔任口湖鄉反變電站自救會長，他說，睿日光電公司在口湖鄉謝厝村、湖東村興建太陽能光電用升壓站，升壓站離村民住家、民生用水的淨水池近，設在田中央只有1小條路通往，村民為此恐慌，已抗議3個月還是沒有結果，如果陳情無效，將採取更強硬的抗爭手段。

蘇東明昨率村民到議會，副議長蔡咏鍀、議員蔡孟真、蘇俊豪、黃文祥等人接受陳情，也變更議程以此質詢縣府。張麗善說，縣府只能審核施工土地是否符合能源局規範的區域內，後續的籌設及施工許可權責在能源局，針對村民陳情指出業者在甲地施工、卻在乙地辦公聽會不符合程序，縣府6次函文能源局希望聽取民意。

睿日光電公司協理賴冠合表示，在不同村開公聽會是考量場地問題，全程有會議紀錄，而有關村民憂心輻射問題，有行文國家通訊傳播委員會（NCC）等相關單位查核，未來啟用後將偵測輻射數值即時顯示在光電廠外看板，讓村民放心。

口湖鄉 張麗善 輻射 NCC

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