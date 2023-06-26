台南仙台直航包機來訪 日本3城市訪問團寫友誼新頁

台南市政府觀光旅遊局與日本仙台市政府合作推動兩地包機直航，繼4月市長黃偉哲率團前往日本行銷台南觀光，仙台市與山形市配合6月包機，今由仙台市副市長藤本章、山形市副市長井上貴率團搭來訪。友誼城市日本群馬縣水上町也同機來訪，受到副市長葉澤山的歡迎。

日本訪問團於今天下午5點20分抵達台南航空站，副市長也澤山率觀光旅遊局代理局長林國華迎賓，包含市議員林美燕議員、商業同業公會、旅館同業公會、民宿文化發展協會、餐旅教育協會等旅遊相關團體人士都到場歡迎。

觀旅局表示，班機近滿班，共有171名旅客，將進行5天4夜的台南參訪旅程，這也是疫後首次由友誼城市官方單位搭乘直航包機來訪，為台南市的外交、觀光推廣以及與3城市之友好情誼寫下歷史新頁。

台南市長黃偉哲表示歡迎，此次來訪團隊除了官方代表，也有許多觀光業者及觀光客，期待台南的5天4夜能夠留下美好的旅程回憶，並將台南的魅力傳達回日本。

黃偉哲說，透過台南與各友誼城市官方及民間互助推動下，未來能夠實現台南市與仙台市的定期航班，也會利用這個機會，邀請3個友誼城市明年參與台南400盛事以及2024台灣燈會。

觀光旅遊局代理局長林國華感謝仙台市文化觀光局、宮城縣經濟商工觀光部、土木部等單位與兩方民間業者的支援，讓台南仙台包機能實現。

近年來台南陸續整修開發新的旅遊景點，如台南市立美術館2館、知事官邸生活館等，還有北門鹽田、七股潟湖、關子嶺泥漿溫泉等自然風景等，會安排訪團到不同的觀光景點視察，希望這次的回訪，讓當地觀光業者體驗台南市富含的歷史人文、自然美景、文創藝術等多元觀光元素，未來推出更多台南旅遊商品，促進台南國際觀光市場擴展。

觀旅局表示，本次仙台市與山形市訪團 6月26日抵達台南，6月30日返日，訪團39位人員將於台南進行5天4夜參訪行程。第2天訪團將拜會市長黃偉哲，也安排訪團至奇美博物館、林百貨等參觀。第3天邀請訪團參與南市旅行業同業公會主辦的台南觀光產業座談會，期望能讓雙方觀光業者進一步洽談未來合作機會。