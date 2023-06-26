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公幼師超額南市議員籲暫緩介聘 教局：已下降超額人數

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳怡珍（左二）今天在議會民政教育委員會審查議案時，請教育局暫緩2次超額教保人員介聘。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員陳怡珍（左二）今天在議會民政教育委員會審查議案時，請教育局暫緩2次超額教保人員介聘。記者鄭惠仁／翻攝

台南市議員陳怡珍今天下午議會民政教育委員會審查議案時指出，因公幼招生不足導致教師超額，有31校教保人員配置是由他校支援，質疑是變相2次超額教保員介聘，因整學期都可報名就讀，籲請教育局暫緩2次超額教保人員介聘。

教育局表示，鑑於去年公立幼兒園招收缺額太多，南市率先全國將3至5歲班的師生比一次到位調降至1比12，既避免大量超額教保人員，亦兼顧服務品質，同時也輔導3至5歲招生不佳的學校改設置2歲專班，均為超前因應作為。

並且在第2超額教保人員學校名單公布後，參採各界意見，同意招生達一定人數者可免超額，最終超額教保人員由17名減至7名，已大幅下降超額人數，該局在兼顧教保人員權益下已完成公平公正公開的分發作業。

陳怡珍質疑這樣的做法是規避台南市教師介聘辦法中1年辦理1次超額的規定；再加上只要有名額，幼兒整學期都可以來報名，應保留流動名額，預留幼兒報名空間；待明年更改核定班級數及幼生數再行變動師資。

陳怡珍說，先前在總質詢時針對公幼招生不足衍生教師超額問題，向教育局詢問解方，得到「超額教保人員配置支援他校」的答案。後續馬上接獲全國幼教產業工會陳情，指出「支援他校」的字眼根本是教育局為了規避2次超額教保員的變相方式，由於台南市教師介聘辦法中，有關於1年辦理1次超額的規定，因此，教育局此舉完全不合規定，漠視公幼教師及教保員的權益，許多老師因為更換工作地點，完全來不及做住居、生活的更動。

陳怡珍請教育局在實務上應檢視實際幼兒名單，確定符合師生比1：12目標；再加上只要有名額，幼兒整學期都可以來報名，許多偏鄉因為家長就業的關係，園所的幼兒名單恐再增加，應保留流動名額，預留幼兒報名空間；而配置師資應以核定班級為主，待明年更改核定班級數及幼生數再行變動師資，而非違法超額。

陳怡珍表示，自去年公幼招生雪崩式下降後，今年公幼2招後統計尚餘1465個缺額，教育局應通盤規畫，事先做好因應，而不是用應急式的政策，影響幼兒、家長及教師權益，應暫緩2次超額教保人員的介聘。

教育局 公幼 台南

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