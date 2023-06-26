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森霸豐德新電廠天然氣管線遭爆老舊堪虞 廠方稱沒問題

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
森霸火力新電廠天然氣管線遭爆老舊堪虞 ，廠方稱沒問題。記者周宗禎／攝影
森霸火力新電廠天然氣管線遭爆老舊堪虞 ，廠方稱沒問題。記者周宗禎／攝影

森霸電力台南山上區豐德電廠2期新設100萬瓩發電機組，地方憂心火力發電廢氣增加數倍有空汙疑慮，2期續用20年老舊天然氣管線安全堪慮，且廠區遭檢舉「有大量違建」。市議會下午會勘要求業者說明，廠方人員表示，「管線經過檢測安全沒有問題」，會再提出詳細的說明。

議員蔡育輝表示，將要求市府工務、消防、環保等單位到議會專案報告，業者須提出所有相關檢測報告、證明符合法規安全無虞，市府才能發給使用執照。

森霸2期燃氣複循環發電總投資約284億元，在面積約26.8公頃豐德電廠增設發電機組，預計明年6月完成，協助穩定供應南科尤其台積電新廠用電。

因2期燃料液化天然氣將沿用舊管線輸送，今年自來水南科輸配管線開挖時意外損害天然氣管線，4月更換2公尺長新管線遭質疑「只用焊接」。市議員陳碧玉要求廠方說明，在場人員表示「經過檢測安全沒有問題」。

另因森霸位於西拉雅國家風景區、山坡地、農地等環境敏感區，2期占地26.8公頃，包含8公頃保育區。市議會接獲檢舉電廠「占用綠地違章建築嚴重」。市府工務局人員表示，初步了解有5處違建，已限期要求改善。環保局人員表示，違章造成綠覆率不符合規定，將研議開罰。

陳碧玉說，森霸地下管線經人口稠密新市潭頂區，直到挖壞管線「差點爆炸」，大家才知道竟有這麼危險的管路。而管線焊接後要先完成相關檢測才能再使用，廠方拿不出規範該有的「IP監測」數據。

市議員余柷青說，原本會勘是要看1期廠區占用綠地違建現狀，廠方卻帶他們去看新工地。她要求提出確認老舊管線的安全檢測、地方回饋款使用、空氣汙染檢測數據等歷次紀錄，廠方只口頭回答每次檢測都合格、都按照規定沒有問題，議員的疑問發言也沒有人記錄，這次會勘等於白跑一趟。

市議員黃肇輝表示，管線從永康到山上區近18公里，廠方只說20年管線能承受1倍以上流量壓力，「線上偵測」都沒有問題，管線也沒有使用年限，這樣的說法很難讓人信服。

森霸豐德火力新電廠天然氣管線遭質疑老舊堪虞，管線更換用簡易焊接了事。廠方稱沒問題。記者周宗禎／翻攝
森霸豐德火力新電廠天然氣管線遭質疑老舊堪虞，管線更換用簡易焊接了事。廠方稱沒問題。記者周宗禎／翻攝

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