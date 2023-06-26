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沙灘排球、SUP、比基尼清涼一夏 雲林海洋音樂祭來了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供

雲林海洋音樂祭去年吸引近10萬人次造訪，今年將於7月29、30日、8月5、6日登場，縣府今天公布主視覺設計，強調以「音樂、海洋、森林與環境永續」為主軸，將有沙灘排球、SUP、比基尼、市集等活動，系列活動精采豐富，表演卡司將陸續公布。

雲林海洋音樂祭在四湖鄉三條崙海水浴場舉辦，縣長張麗善表示，去年雲西海洋音樂祭結合高人氣歌手與海線美景，同時推出水上遊憩、微醺餐桌等限定活動，場場爆滿，除獲得國際IAA MUSE CREATIVE AWARD金獎肯定外，更吸引約10萬人次觀光人潮造訪，成功創造周邊觀光效益。

文化觀光處今天公布雲林海洋音樂祭主視覺，處長陳璧君表示，主視覺繽紛造型與色彩，展現豐富多元的意象，整體畫面用色如夏日曲調輕快明亮，跳躍於粼粼波光海面上，與沙灘排球、SUP、比基尼、市集、森林等元素交織成活力熱情的景象，象徵夏日悠閒與度假氛圍。

為呼應SDGs中環境永續的政策理念，更將風力發電機、海洋生物、回收標誌等相關元素融入主視覺設計，提醒民眾保護環境的重要性，呈現雲林海洋音樂祭致力於與自然環境共好的核心精神。

雲林海洋音樂祭7月29、30日、8月5、6日連續兩周休於四湖鄉三條崙海水浴場登場，相關訊息將公布在「雲林縣政府文化觀光處」及「慢遊雲林」粉絲專頁。

雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供
雲林縣海洋音樂祭去年吸引近10萬人次造訪，今年將於7月29、30日、8月5、6日登場，縣府今天公布主視覺設計。圖／雲林縣政府提供
雲林縣海洋音樂祭去年吸引近10萬人次造訪，今年將於7月29、30日、8月5、6日登場，縣府今天公布主視覺設計。圖／雲林縣政府提供
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供

雲林 海洋音樂祭 排球

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