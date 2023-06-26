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水車運水助灌溉 台南芒果產量創新高

中央社／ 台南26日電

今年南部地區主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期4至6成，南區水資源局與台南市政府合作以水車運水方式，協助解決山區農作灌溉問題，度過旱象，台南今年芒果產量創歷年新高。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，今年南部地區主要水庫集水區降雨量較少，甚至低於2021年百年大旱同期，各地野溪普遍乾涸，長期仰賴溪水、地下水或農塘灌溉芒果的台南市山區農民面臨無水可用窘境。

南水局指出，為解決山區灌溉問題，旱災中央災害應變中心指揮官、經濟部長王美花責成水利署因應處理，南水局與台南市政府合作，調派水車自虎頭埤水庫及尖山埤水庫載水到楠西、玉井、南化、左鎮、東山及大內等地區，協助農民灌溉。

南水局指出，依台南市政府資料顯示，自4月12日起至6月12日止，共設置43個供水點、出動水車965車次，提供約2萬2000立方公尺果樹用水，因載水協助灌溉成效卓越，今年台南地區芒果產量計約8萬9000公噸，創下歷年新高，顯示相關應變措施有效協助農民度過旱象，穩定收成。

南水局表示，自5月至今數波降雨已稍微舒緩南部地區旱象，但仍未完全解除，為穩定提供民生、農業、工業等各標的用水，將持續嚴控水庫出水量，也提醒民眾仍應配合政府落實節水措施，養成節約用水好習慣，面對氣候變遷挑戰。

南水局下午5時觀測資料顯示，台南3大主要水庫蓄水狀況，分別為曾文水庫蓄水量5514萬立方公尺，蓄水率10.88%，相連通的烏山頭水庫蓄水量5232萬立方公尺，蓄水率66.05%，南化水庫蓄水量5672萬立方公尺，蓄水率63.38%。

烏山頭水庫 台南 農民

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