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一見雙雕藝術季年底開跑 「鹽田饗樂」暑假代打主推鹽田藝文

聯合報／ 記者 莊曜聰／台南即時報導
台南暑假重點活動一見雙雕藝術季配合台灣燈會，將延到年底舉行，雲管處另外規畫「鹽田饗樂」活動，在井仔腳鹽田推出一系列藝文展演。圖／取自「雲嘉南，好好玩！」臉書
台南暑假重點活動一見雙雕藝術季配合台灣燈會，將延到年底舉行，雲管處另外規畫「鹽田饗樂」活動，在井仔腳鹽田推出一系列藝文展演。圖／取自「雲嘉南，好好玩！」臉書

暑假即將到來，雲嘉南濱海國家風景區管理處每年都會舉辦「一見雙雕」藝術季活動，為配合2024年台灣燈會台南，首度延後到年底舉行，另外推出「鹽田饗樂」系列活動，7月29日起登場，在井仔腳鹽田規畫音樂、舞蹈等文化展演，希望能炒熱台南沿海觀光。

雲管處每年暑假固定推出一見雙雕藝術季，多年來以沙雕、光雕、木雕、鹽雕等方式呈現，頗受遊客好評，即便疫情期間也未曾停辦，不過接下來的台灣燈會將在台南登場，為讓燈會活動更完整，一見雙雕首度延後，選在今年底開幕，延長時間並跨年展到明年3月10日燈會閉幕。

雲管處另外規畫「鹽田饗樂」系列活動，選定台灣現存最久的北門井仔腳鹽田，搭配美麗夕陽為背景，安排一系列音樂展演活動，塑造台灣唯一在鹽田中的藝文展演特色，活動接續7月22、23日在將軍漁港舉辦的台南夏日音樂節「將軍吼」之後，從7月29日起連續4個假日都有活動，帶動沿海地區觀光。

台灣燈會 台南 井仔腳鹽田

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