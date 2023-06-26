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台南登革熱案例持續增加 黃偉哲：申請國軍化學兵清消
台南市登革熱確診病例持續增加，今天再新增4例，共有58人確診，市議員曾之婕、蔡筱薇、杜素琴都關心疫情發展情形，市長黃偉哲表示，將申請國軍兵力化學兵來幫忙協助環境清消，但最重要的還是民眾配合孳清。
曾之婕說，台南出現第1例本土性登革熱到今天已15天，到昨天已有54人感染，她指稱，從今年3月起，有登革熱誓師大會等活動，但她認為，宣導應該再縝密一點，成敗在社區民眾配合，應讓大家有防疫概念和常識。
市長黃偉哲表示，目前病歷大都出現在仁德地區，該區眷村經過一兩次清消之後，還是陸續有病例出現，顯示該區病媒蚊沒有徹底消除，這是市府還要加強力道的地方。後續將朝更徹底清除孳生源的方向執行，以及擴大採檢找出潛在的病例，另外，也將申請國軍兵力化學兵來幫忙協助環境清消，但最重要的還是民眾配合孳清。
衛生局長蘇世斌表示，登革熱防疫最重要的一環是社區民眾是否配合落實孳清，呼籲民眾配合雨後清除家中戶內外孳生源，一旦查獲陽性孳生源即會依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處3千元以上1萬5千元以下罰鍰；另建築工地若依規定完成改善，除罰鍰外將請工務局祭出停工處分。他說，為防登革熱疫情擴散，800名員工全動員，沒有絲毫鬆懈。
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