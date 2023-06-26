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台南新增4例登革熱 加強無人機空拍投藥

中央社／ 台南26日電

台南市今天新增4例登革熱確診病例，都集中於仁德區，市府已完成個案活動地點附近化學防治作業，並加強無人機空拍，及針對高處天溝積水處及防火巷投擲防治藥，防堵疫情擴散。

台南市政府衛生局新聞稿指出，台南市今天經疾病管制署檢驗確診4例登革熱確診病例，今年累積病例58例，新增4例皆集中於仁德區，年齡介於55歲至74歲，1例由醫療院所通報確診，其餘由防治中心擴大採檢發現。

台南市衛生局指出，今天接到疾病管制署通知，上週善化區本土病例基因定序結果與本土首例案例相同，善化區擴大採血站至今所有採血結果均為陰性，疫情暫未擴散至社區。

衛生局指出，自台南市爆發本土登革熱疫情以來，市府各局處與市民動員清除孳生源，但仍發現許多病媒死角，如天溝、狹窄防火巷等一般民眾及防疫人員無法觸及地點，登革熱防治中心與市府消防局合作，以無人機空拍且適時針對高處天溝積水處及防火巷投擲防治藥，盼使防疫作為達到全面無死角。

台南市衛生局指出，防治登革熱最重要工作為落實社區病媒蚊孳生源清除，昨日於仁德區、中西區及東區共孳清134戶，其中陽性戶1戶，發現52個積水容器，查獲1個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教139人，並現場開立1張舉發單。

衛生局 台南 登革熱

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