台南再添4例登革熱確診病例 但傳出這項好消息疫情未擴散

台南市今天新增4例登革熱確診病例，累計達58例，但有好消息，日前在善化區坐駕里發現的病例，原本找不到感染源，防治中心擔心疫情擴大，但經疾病管制署協助基因定序，確定與仁德今年第1個本土病例相同，顯示疫情並未擴散，後續還有北區的病例仍在基因定序中，中心希望也能有好消息。

防治中心指出，新增4個病例都集中在仁德熱區，年齡介於55到74歲間，除1例由醫療院所通報確診，其餘皆由擴大採檢發現，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷等防疫措施。

中心表示，除了善化區坐駕里的病例基因定序與仁德區成功里的病例相同，連續多日擴大採血檢驗結果也都是陰性，顯示當地並沒有明顯疫情。

市府今天邀集相關單位舉辦登革熱應變會議，除了衛生局所有科室依指揮系統架構落實權責分工，並邀集疾病管制署、國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心、市府各局處及所有相關單位持續辦理2級指揮中心會議，滾動修正登革熱防治措施，共同努力遏止登革熱疫情蔓延。

防疫人員持續噴藥與孳清，傳出有民眾不滿防治中心當天下午張貼公告，隔天一早就來噴藥，來不及做好相關的防護，中心表示，防疫視同作戰，講究效率，目前噴藥原則是一旦有確診病例發生，會在居住地或活動地周遭50公尺範圍內緊急噴藥，避免病媒蚊叮咬他人造成疫情擴散，所以都相當急迫，希望民眾能配合，忍一時不便，以免疫情擴散有更大的損傷。