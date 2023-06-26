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鳳梨竟能製衣做皮鞋 7月嘉義旺萊山展示研發成果

中央社／ 嘉義縣26日電

鳳梨全身上下都是寶，果實可食用、農業廢棄物可製紙盒、清潔液，鳳梨葉纖維更能織布製衣做皮鞋，7月將在嘉縣旺萊山鳳梨文化園區發表研發成果，展示台灣農廢利用的實力。

鳳梨可生食、加工做鳳梨酥、鳳梨汁，根莖葉等農廢都可再利用，工研院整合研究鳳梨運用的廠商與學界，7月、8月在民雄旺萊山鳳梨文化園區發表以鳳梨為原料，讓人意想不到的產品。

旺萊山觀光工廠營運長劉又睿今天接受中央社記者訪問表示，亮點包含點睛設計的農廢鳳梨葉製作紙塑盒、台南應用科技大學助理教授李佩玲與學生創作鳳梨纖維袋包、關廟一朵花文創工作室鳳梨纖維工藝等。

另外，還有嘉義大學副教授夏滄琪開發的鳳梨葉纖維織品及應用鳳梨纖維製成的衣服與皮鞋。劉又睿說，鳳梨皮、根莖也可用來製作酵素、清潔液，全身上下都是寶。

劉又睿說，從7月開始至8月底暑假期間，歡迎大家到嘉義旺萊山深度認識鳳梨全果應用及鳳梨農廢餘料是如何循環再生化身成各種時尚商品，見識台灣農廢再利用的實力。

鳳梨酥 嘉義 廢棄物

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