老舊木屋電線藏危機 嘉市府1戶補助6萬元更新

嘉義市區目前有逾6000棟木造建築，大都年代久遠。市府推出「老舊危險電線更新補助計畫」，改善並鼓勵木造建築加速汰換老舊電線管路，今起開放申請，每戶最高補助6萬元。

嘉義市政府今天新聞稿指出，嘉義市素有「木都」美稱，嘉義市區目前仍有超過6000棟木造建築，這些木屋大都年代久遠，是嘉義市獨一無二的珍貴資產。而歷史悠久的木造建築也面臨管線老舊破損問題，衍生居住風險。

嘉義市政府推出「老舊危險電線更新補助計畫」，改善並鼓勵木造建築加速汰換老舊的電線管路，木造建築1戶最高可以補助新台幣6萬元，計補助100戶，自今天起開放申請，直到7月26日截止。

嘉義市都市發展處長許懷群表示，這次補助項目包括更新老舊電線、插座及開關設備、配電箱及配電設備等。全面更新電線後，能改善房屋內老舊線路承載不足狀況，未來使用電鍋等高功率電器時，可有效提升木屋生活品質。市府將於7月1日上午在嘉義之心城市願景館舉辦補助政策說明會，讓民眾更了解申請補助流程。

嘉義市都發處指出，市府守護木造建築，重新活化老屋生命力，積極推動相關政策，如文化局「舊屋力」、「老屋卸妝」及都市發展處「嘉義市木造建築潛力點調查及整建計畫」等，藉此延續「木都」特色及價值。