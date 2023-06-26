端午連假300萬人次遊台南 遊客較去年增逾2成

端午連假結束，台南市觀旅局估計，4天連假有逾300萬人次遊台南，各景點旅客人數相較去年同期逾2成成長，同時連假期間住宿率逾9成。連假期間旅遊熱點集中在市區國華海安、小西門及南紡商圈、赤崁樓及孔廟古蹟周邊巷弄街道，連假期間共湧入逾50萬人次為最多。

觀旅局表示，台南運河旁舉辦國際龍舟賽事，帶動安平老街、安平港濱及鄰近運河的觀光人潮，連假期間逾12萬遊客走訪。因連假天氣炎熱，讓可以親子一同戲水或室內冷氣參觀的館舍大受歡迎，十鼓仁糖文創園區、台南美術館、台灣歷史博物館及左鎮化石園區等都較去年同期翻倍成長，共吸引逾5萬遊客。

觀光旅遊局長林國華表示，端午節連假結束後，接下來將是暑假旅遊旺季，觀光業者均已做好準備，迎接暑假到來。台南也將持續精進觀光服務品質，明年台南400將規畫一系列特色活動，全年將熱熱鬧鬧一整年絕無冷場，大家一定要及早規劃行程，好好把握難得的機會，來感受台南的歷史人文傳統特色及創新。

交通部觀光局舉辦的「觀光亮點獎」 投票，網路票選活動至6月30日，台南市推薦「月津港燈節及月之美術館」、「 台南山上花園水道博物館」、「台南運河金色流域」參與票選， 只要在「觀光亮點獎」活動網站上，動動手指，透過個人LINE帳號登入成功即可線上投票。