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小黃司機執業登記證報考夯 南市7月起提供120個名額

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市警察局交通大隊舉辦計程車駕駛人執業登記證報名考試講習，自7月起將增加名額至120名。記者黃宣翰／翻攝
台南市警察局交通大隊舉辦計程車駕駛人執業登記證報名考試講習，自7月起將增加名額至120名。記者黃宣翰／翻攝

近日新冠肺炎疫情趨於和緩，相關管制也逐漸解封，民眾從事計程車駕駛意願增加。台南市警察局交通大隊每個月舉辦計程車駕駛人執業登記證，每梯次90名報名考試講習，考量今年報名人數大幅增加，自7月起增加名額至120名。

為使有心成為計程車駕駛人考生順利完成報名，人人皆有機會成為小黃司機；交通大隊說，將擴大開放報名區間，每個月月初開放每天報名，隨到、隨報、隨辦，直至考前一周截止，並視狀況滾動式調整。規劃本年度下半年9月及12月，加開兩個梯次測驗，再提供240個名額。

台南市交通大隊表示，增加的場次於7月3日起開放報名，需準備報名費用300元、3個月內所攝2吋半身白底彩色相片2張、國民身分證、職業駕駛執照、印章等。需本人親自至交通大隊計程車聯合服務櫃台辦理，如報名文件不齊全，將不予保留名額，受理報名時間為上午8點至中午12點；下午1點30分至下5點。

完成報名後，該梯次考試及講習的時間及地點都列於准考證上，詳細相關資訊請至交通大隊網站公告查詢，或電洽（06）2628341交通大隊綜合組洽詢。

交通大隊大隊長周冠輝表示，台南市目前領有計程車執業登記證的駕駛人約有4465名，隨著疫情解封，報考人數增加，加開場次及名額，是勢在必行的政策，鼓勵有心成為司機的駕駛人要把握機會，報名時所需文件及證件需完備，歡迎駕駛人踴躍報名。

計程車 台南

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