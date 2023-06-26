不滿光電公司在淨水廠旁蓋升壓站 近百村民進雲林議會陳情

雲林縣口湖鄉謝厝村民不滿睿日光電公司於該村近郊興建升壓站，不僅鄰近淨水廠，且該公司在甲地開說明會，卻在乙地施工，明顯違法，今天近百村民到雲林縣議會遞交請願書，要求議會監督縣府，雲林縣長張麗善針對自救會的訴求，強調她與村民站在一起，縣府已多次函文能源局釐清村民的疑慮，希望能源局聽取民意。

前謝厝村長蘇東明擔任口湖鄉反變電站自救會長，今天率近百村民到雲林縣議會遞交請願書，副議長蔡咏鍀、雲林縣議員蔡孟真與蘇俊豪、黃文祥等人到場接受陳情，議會定期會也變更議程，針對該議題質詢縣政府。

蘇東明指出，睿日光電公司在口湖鄉謝厝村、湖東村興建太陽能光電用升壓站，升壓站離村民住家、民生用水的淨水池近，設在田中央只有1小條路通往，村民為此恐慌，已經抗議3個月還是沒有結果，才會到議會請議員主持公道，若陳請無效，他們將採取更強硬的抗爭手段。