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觀光工廠發展20年 雲林聯合促銷力推MIT

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣觀光工廠嘉年華活動將於7月開跑，除有針對全國中小學生舉辦的雲林縣觀光工廠意象繪畫比賽，縣內觀光工廠也將舉辦集章聯合促銷活動，縣長張麗善（左二）邀請全國民眾到訪。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光工廠嘉年華活動將於7月開跑，除有針對全國中小學生舉辦的雲林縣觀光工廠意象繪畫比賽，縣內觀光工廠也將舉辦集章聯合促銷活動，縣長張麗善（左二）邀請全國民眾到訪。記者陳雅玲／攝影

全台觀光工廠發展至今邁入20周年，為展現耕耘成果，「雲林縣觀光工廠嘉年華活動」將於7月開跑，為期2個月，除有針對全國中小學生舉辦的雲林縣觀光工廠意象繪畫比賽，縣內10家觀光工廠也將舉辦集章聯合促銷活動，讓民眾可以優惠的價格買到MIT產品。

雲林縣政府、雲林縣觀光工廠協會及經濟部工業局攜手舉辦「雲林縣觀光工廠嘉年華活動」，今天宣布啟動，雲林縣觀光工廠協會理事長曾士豐表示，20年前還沒有觀光工廠的概念，是工業局引進觀光工廠概念，為傳統產業創造新的價值與文化，讓各行各業的觀光工廠可以在地深根並推廣自身的品牌價值與文化，。

中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇說，全國有163間觀光工廠，今年邁入20周年，各地都有慶祝及促銷活動，也會舉辦學術論壇，彰顯在地產業精神與軟實力，八月也要前進新加坡做國際行銷，盼觀光工廠發展再創高峰。

雲林縣長張麗善說，雲林縣有10家觀光工廠，10家有8家做吃的，好品質、好安心是雲林觀光工廠的目標，部分加工品打通新加坡市場已經有初步成果，縣府會持續發展、輔導觀光工廠，促進國內旅遊，歡迎大家來雲林遊玩參觀。

為讓民眾藉由到訪觀光工廠，了解產品製程與品牌故事，體驗DIY的樂趣，縣府建設處代理處長鄭峯明表示，7月1日至8月底有各觀光工廠串聯集章聯合促銷活動，7月另有國中小學的繪畫比賽。詳請可洽https://economic.yunlin.gov.tw/或雲林縣觀光工廠協會FB粉絲頁https://www.facebook.com/profile.php?id=100093075843837

雲林縣觀光工廠嘉年華活動將於7月開跑，除有針對全國中小學生舉辦的雲林縣觀光工廠意象繪畫比賽，縣內觀光工廠也將舉辦集章聯合促銷活動，縣長張麗善（右一）邀請全國民眾到訪。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光工廠嘉年華活動將於7月開跑，除有針對全國中小學生舉辦的雲林縣觀光工廠意象繪畫比賽，縣內觀光工廠也將舉辦集章聯合促銷活動，縣長張麗善（右一）邀請全國民眾到訪。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光工廠嘉年華活動將於7月開跑，除有針對全國中小學生舉辦的雲林縣觀光工廠意象繪畫比賽，縣內觀光工廠也將舉辦集章聯合促銷活動，縣長張麗善（左五）邀請全國民眾到訪。記者陳雅玲／攝影，
雲林縣觀光工廠嘉年華活動將於7月開跑，除有針對全國中小學生舉辦的雲林縣觀光工廠意象繪畫比賽，縣內觀光工廠也將舉辦集章聯合促銷活動，縣長張麗善（左五）邀請全國民眾到訪。記者陳雅玲／攝影，

觀光工廠 雲林

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