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多喝水避免中暑！嘉義縣最高溫34度 體感溫度40度

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今天最高溫34度、體感溫度40度，應多喝水避免中暑。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今天最高溫34度、體感溫度40度，應多喝水避免中暑。記者黃于凡／攝影

端午節過後氣溫炎熱，嘉義縣近一周平均溫度白天33度、夜間26度，今最高溫34度、體感溫度40度，應多補充水分避免中暑，外出應避免長時間曝曬工作，穿著淺色寬鬆衣服，戴帽子遮陽、隨時補充水分，預防中暑或熱衰竭，並與周遭親友互相照應。

縣府農業處提醒，夏季養殖池溶氧量隨水溫升高而降低，魚類消化代謝增強、攝食增多，呼吸加快而耗氧量增高，應合理投餵管理、做好水質調控、加強疾病防治，避免出現浮頭、泛池及藻菌繁生，病原菌、病毒及寄生蟲也伺機而發。

農業處呼籲，病害初發生時，大多會出現游泳異常、攝食不佳，查覺異樣時，可將池水或魚隻檢體送至家畜疾病防治所、東石水產動物疾病檢驗中心、水產動物疾病防治中心，立即採樣送檢準確診斷，由獸醫師檢診諮詢，勿病急亂投醫。

中暑 熱衰竭

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