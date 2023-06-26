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農民憂水情…太晚供灌影響收成 南市議員：應提早因應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員李宗翰關心水情，指農民擔心供水太晚，會影響到未來收成，有農民希望能休耕。圖／擷取畫面
台南市議員李宗翰關心水情，指農民擔心供水太晚，會影響到未來收成，有農民希望能休耕。圖／擷取畫面

第一期稻作正進入插秧期，農水署嘉南管理處已在6月21日已針對台南部分地區供灌，接著將視蓄水情形滾動檢討，適時公布供水區域。但市議員李宗翰今天反映，許多農民對水情感到憂慮，希望能休耕。市長黃偉哲表示，同期水庫蓄水率少了1.6億噸，水情嚴峻不容忽視。

李宗翰今天在施政總質詢表示，今年水情嚴峻，水庫蓄水率低，梅雨季來到，雨又下得不多，但眼看第二期稻作插秧期已至，雖然農水署嘉南管理處針對曾文、烏山頭水庫灌溉區已針對部分區域供水，但是否能持續供水，農民都很憂慮，就怕插秧時間晚了，收成前東北季風大會造成倒穗受影響。因農民有擔心，希望能休耕，免得沒賺到錢反而虧本。

黃偉哲說，受急遽氣候影響，乾旱缺雨更為明顯，以往此時台南3個水庫的蓄水率約3.5億噸，但目前僅約1.9億噸，水情的嚴峻不容輕忽。

農水署嘉南管理處針對曾文、烏山頭水庫灌溉區，已對新化分處、佳里、麻豆分處區內嘉南大圳沿線供灌，後續將視兩水庫的蓄水情形，針對麻豆、新營、嘉義、朴子分處區內滾動檢討後再適時公布。

烏山頭水庫 農民 黃偉哲

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