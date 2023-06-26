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防治登革熱志工人力吃緊 當地里長好心疼

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
一大早成功里志工就頂著烈陽，在街上清理環境，還要和里民宣導防疫知識。記者李文德／攝影
一大早成功里志工就頂著烈陽，在街上清理環境，還要和里民宣導防疫知識。記者李文德／攝影

台南市登革熱延燒，區公所與里長及志工前往疫區進行關心並勤做環境清理，但昨天傳出負責投藥的70歲志工婦，到成功里採檢站發現快篩陽，讓志工們相當不捨。成功里長鄭晴而也點出，目前每天輪值志工不足，預計聘僱臨時人員。

擔任志工的77歲朱媽媽說，雖年事已高可是趁這時間出來協助環境清理，但能檢視自己的體力；70歲的盧媽媽也表示，每天早上大概都要8點半從成功里活動中心出發，不只清潔，還要苦口婆心向里民們宣導知識。

頂著烈陽下，防治登革熱的志工們相當辛勞。盧媽媽指出，同時要負責清理環境、居家宣導、投藥清消。有時候遇到民眾出外穿著太短或者貼公告要消毒，都會受到居民的不諒解，對他們發脾氣。

成功里長鄭晴而表示，會抱怨的理由，通常是家中許多物品不方便化學清消、家中長輩有痼疾甚至是會和他們說因私人領域，無權進入消毒，讓他們非常頭痛。

成功里內參與登革熱防治的成員，包括里鄰長、志工及熱心民眾共同組成，總人數近60位，每天都會預計派10多位清理環境及宣導。不過輪值志工有的年事已高，甚至平日都有上班，實際出動人數可能在10人以內，除了疫區的成功一街、三街，甚至最遠還要到奇美博物館周遭環境清理，工作負荷量龐大。

鄭晴而指出，由於參與防治的居民都出於自願，少了一名志工參與相關的防治作業就會受到影響，負責清潔的範圍也會因此擴大，目前預計集資聘用臨時人員來協助防治工作，減少志工們的負擔。

台南登革熱延燒，仁德區成功里志工卻有人力吃緊的情況，讓里長鄭晴而好心疼。記者李文德／攝影
台南登革熱延燒，仁德區成功里志工卻有人力吃緊的情況，讓里長鄭晴而好心疼。記者李文德／攝影
志工們除了要做清消還要和民眾們宣導，甚至張貼消毒公告，工作內容相當多。記者李文德／攝影
志工們除了要做清消還要和民眾們宣導，甚至張貼消毒公告，工作內容相當多。記者李文德／攝影

登革熱 志工

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