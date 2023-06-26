快訊

評／布林肯與蓋茲訪中有差別待遇？中共加強對美這一策略

「脫北女孩」批美國教育就像北韓洗腦 遭起底逃難經歷有假

2024布局…黨力勸出戰中正萬華 韓冰Line親回這一句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市首創舊木屋電線更新 每戶最高補助6萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市老舊電線更新說明會海報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市老舊電線更新說明會海報。圖／嘉義市政府提供

據統計嘉義市區仍擁有超過6千棟木造建築，因而有「木都」美稱，但歷史悠久的木造建築也面臨管線老舊破損的問題，衍生居住風險。市府為了改善並鼓勵加速汰換老舊的電線管路，首創「老舊危險電線更新補助計畫」，針對木造建築，每戶最高補助6萬元，即日起至7月26日，共補助100戶，經濟弱勢戶優先。

市府都市發展處處長許懷群表示，補助項目包括更新老舊電線、插座及開關設備、配電箱及配電設備、既有台電電表等，也可以補助申請安裝住宅火災警報器。全面更新電線後，能改善房屋內老舊線路承載不足的狀況，未來使用電鍋、吹風機等高功率電器時，也不再緊張兮兮擔心跳電，有效提升木屋生活品質。

為了讓民眾更了解申請補助流程，將於7月1日（周六）上午10點30分舉辦補助政策說明會，地點在嘉義之心城市願景館，將詳細說明計畫補助內容。

都市發展處表示，配合十大旗艦計畫-舊城創新生，並守護嘉義市木造建築，重新活化老屋生命力，市府也積極推動相關政策，如文化局「舊屋力」、「老屋卸妝」及都市發展處「嘉義市木造建築潛力點調查及整建計畫」等，藉此延續木都的特色及價值，並活化舊市區機能及經濟發展。今年更是開創全國首例，編列預算補助木建築的老舊電線更新，讓都市防災基盤更為穩固。

想要改善木屋老舊危險電線的市民，可以尋找合格的電器承裝業者估價，向市府提出申請通過後即可施工，並後續請領補助款。民眾如有相關問題，可以電洽市府都市發展處都市更新科（電話：05-2254321#133）。

嘉義市政府首創「老舊危險電線更新補助計畫」每戶最高補助6萬元。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府首創「老舊危險電線更新補助計畫」每戶最高補助6萬元。圖／嘉義市政府提供

嘉義 老屋

延伸閱讀

建築成就都市之美 嘉市KANO遊客中心獲建築園冶獎

古厝起火常因電線老舊 新北消防籲：裝住警器能保命

相關新聞

連假頻停電 台南國華商圈店家要台電賠

台南知名國華商圈端午連假湧入大量人潮，23日起卻連2天多次無預警停電，有41家商店受影響，氣得表示台電應賠償；台電昨解釋...

防治登革熱志工人力吃緊 當地里長好心疼

台南市登革熱延燒，區公所與里長及志工前往疫區進行關心並勤做環境清理，但昨天傳出負責投藥的70歲志工婦，到成功里採檢站發現...

嘉市首創舊木屋電線更新 每戶最高補助6萬元

據統計嘉義市區仍擁有超過6千棟木造建築，因而有「木都」美稱，但歷史悠久的木造建築也面臨管線老舊破損的問題，衍生居住風險。...

嘉市騎樓整平 遭疑過慢

嘉義市政府去年整平騎樓共950公尺，今年預計再整平2000公尺，有議員質疑這樣的速度再10年也無法將市區騎樓完全整平，且...

蘇小妹住豬圈老厝 義工幫忙蓋新家

雲林北港鎮小學四年級蘇小妹出生後就和祖父住在破舊豬圈搭建的竹筒泥巴瓦房，經里長奔走爭取資源，寶島行善義工團動用200多人...

台南登革熱再增12例 仁德清消空屋

台南登革熱疫情持續發燒，昨天新增12例本土病例，今年累計54例，南市衛生局指出，新增的僅1例住北區沒去過仁德疫區，和日前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦