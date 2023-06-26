嘉市首創舊木屋電線更新 每戶最高補助6萬元

據統計嘉義市區仍擁有超過6千棟木造建築，因而有「木都」美稱，但歷史悠久的木造建築也面臨管線老舊破損的問題，衍生居住風險。市府為了改善並鼓勵加速汰換老舊的電線管路，首創「老舊危險電線更新補助計畫」，針對木造建築，每戶最高補助6萬元，即日起至7月26日，共補助100戶，經濟弱勢戶優先。

市府都市發展處處長許懷群表示，補助項目包括更新老舊電線、插座及開關設備、配電箱及配電設備、既有台電電表等，也可以補助申請安裝住宅火災警報器。全面更新電線後，能改善房屋內老舊線路承載不足的狀況，未來使用電鍋、吹風機等高功率電器時，也不再緊張兮兮擔心跳電，有效提升木屋生活品質。

為了讓民眾更了解申請補助流程，將於7月1日（周六）上午10點30分舉辦補助政策說明會，地點在嘉義之心城市願景館，將詳細說明計畫補助內容。

都市發展處表示，配合十大旗艦計畫-舊城創新生，並守護嘉義市木造建築，重新活化老屋生命力，市府也積極推動相關政策，如文化局「舊屋力」、「老屋卸妝」及都市發展處「嘉義市木造建築潛力點調查及整建計畫」等，藉此延續木都的特色及價值，並活化舊市區機能及經濟發展。今年更是開創全國首例，編列預算補助木建築的老舊電線更新，讓都市防災基盤更為穩固。