嘉市騎樓整平 遭疑過慢

嘉義市政府去年整平騎樓共950公尺，今年預計再整平2000公尺，有議員質疑這樣的速度再10年也無法將市區騎樓完全整平，且又被機車亂停也失去整平意義。市府指出，以主要道路和商圈、學區、火車站周邊為優先推動區域，持續爭取經費，也與警方合作勸導與排除機車占用問題。

市議員黃盈智指出，騎樓整平計畫近2年來做不到3公里，建議調查針對景點人潮較多的地段優先施作，因很多觀光客在行走，關係到嘉市門面。

另，黃盈智指出，整平後很多地方都被機車占據、未能有效管理，間接造成行人地獄，如何達到優質的人行空間才是重點。

市府工務處解釋，去年整平計畫完成中山路的吳鳳北路至和平路段、文化路的中山路至民權路段、民生北路的北榮路至光彩街段等，總長約950公尺。

工務處表示，今年向中央爭取498萬元預計推動國華街的民權路至中正路段、民生北路的光彩街至民族路段、中山路的和平路至維新路段，已設計完成、近期將辦理發包。

工務處表示，取得店家或民眾同意書後再施作，並繼續向中央爭取增加額外火車站前的騎樓整平300萬元補助，至於整平後，會以預留至少1.5公尺行人通行區為原則。