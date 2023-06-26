台南登革熱再增12例 仁德清消空屋

台南登革熱疫情持續發燒，昨天新增12例本土病例，今年累計54例，南市衛生局指出，新增的僅1例住北區沒去過仁德疫區，和日前善化區1個病例共兩例正在找傳染源，疫情不算多點爆發；而仁德部分民眾外出仍穿短衣短褲，區公所籲防微杜漸，本周也將針對區內30處空地、空屋強力執行清消。

南市府登革熱防治中心表示，昨新增12例為仁德區8例、東區3例、北區1例，介於22歲至85歲，僅1例擴大採檢發現、其餘皆是醫院通報，北區病例與之前病例都是第1型，將做基因定序。另有1名仁德成功里70歲女志工，前天協助投藥，昨肌肉痠痛、發燒，前往快篩也呈登革熱陽性，是否確診待疾管署檢驗認定。

防治中心指出，日前在善化坐駕里擴大採血篩檢，沒發現新增病例。擴大採檢站的設置規畫，即日起到28日於北區衛生所、即日起至7月2日在仁德成功里活動中心，即日起至6月30日在善化衛生所，有疑似症狀且去過確診者居住區域，都應盡速接受篩檢。

防治中心昨持續在仁德、善化、安南及東區孳清共159戶，其中查獲11個陽性容器，現場開立1張舉發單。有仁德的里長說，空屋、空地礙於私人領域無法消毒，但有檢出病媒蚊孳生，擔心恐成疫情擴散溫床。

對此，區公所表示，依傳染病防治法、空屋空地管理自治條例可以進入消毒，已匡列超過30處空屋空地，即便遲未得到屋主回覆也會進行清理，清理費再由該地主付款。