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誠品書店引進布袋戲文化 大師黃世志受邀開課傳藝

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林布袋戲大師黃世志應邀到虎尾誠品書店，開課傳藝，教大家如何演出屬於自己的布袋戲。記者蔡維斌／翻攝
雲林布袋戲大師黃世志應邀到虎尾誠品書店，開課傳藝，教大家如何演出屬於自己的布袋戲。記者蔡維斌／翻攝

布袋戲也可以融入生活，誠品書店為結合在地文化，在全國各大書店推出1天的「24小時不打烊日」，邀請雲林布袋戲大師黃世志進駐虎尾誠品書店，開了「布袋戲課」授藝，吸引大小朋友參加，黃世志引導孩子像早年的孩子般，1張紙、1個小茶杯就可創作偶戲，從製作到編劇演出，發揮無限想像力。

誠品書店疫後積極把握解封後消費型態的轉變，由北部開始往南部各書店，每周擇1日推出24小時不打烊日，結合在地文化推展各種藝文。雲林是布袋戲故鄉，黃世志受邀到虎尾誠品書店，結合地方文化策畫戲說虎尾故事、布袋戲手偶DIY、街區導覽逛早市等體驗活動與講座，探讀小鎮書店獨有的人文風情。

黃世志帶大家利用簡單的生活用品創造布袋戲偶，在戲台操作手偶說故事，以口說、口作、口動互相交流，利用口罩、圖畫紙、釘書機等簡單物品，創造屬於自己「齊天大聖孫悟空」，再教導操偶和口白，讓大人和小孩學會布袋戲基本技巧。

黃世志說，廟口布袋戲總與人有距離感，唯有創造屬於自己的偶戲舞台，才能從中了解布袋戲文化的精妙，就像早年玩具很少，小朋友只要有1條手帕，再加上1個茶杯就可發揮無限的想像空間，自己編戲作偶，一樣把布袋戲演得出神入化，這就是布袋戲文化貼近生活的最佳寫照，他期待能把這樣的生活偶，帶入每個人的生活。

這次最小的學員年僅3歲，堅持要作自己布袋戲偶，雖製作得不夠精巧，但經黃世志指導配音、操偶，小朋友朗朗上口，照樣演出好看的布袋戲，現場民眾覺得很有趣。大小朋友互動下，童言童語，開開心心成立了「誠品兒童戲偶團」。

黃世志開發手作戲偶，生活物品就能作出自己想要的戲偶，讓演布袋戲無負擔並把戲曲文化帶入生活，讓參加的學員受益良多。

黃世志教小朋友口白配音技巧。記者蔡維斌／翻攝
黃世志教小朋友口白配音技巧。記者蔡維斌／翻攝
雲林布袋戲大師黃世志應邀到虎尾誠品書店，開課傳藝，教大家如何演出屬於自己的布袋戲。記者蔡維斌／翻攝
雲林布袋戲大師黃世志應邀到虎尾誠品書店，開課傳藝，教大家如何演出屬於自己的布袋戲。記者蔡維斌／翻攝
雲林布袋戲大師黃世志應邀到虎尾誠品書店，開課傳藝，教大家如何演出屬於自己的布袋戲。記者蔡維斌／翻攝
雲林布袋戲大師黃世志應邀到虎尾誠品書店，開課傳藝，教大家如何演出屬於自己的布袋戲。記者蔡維斌／翻攝
黃世志教大家如何利用簡單的圖與紙製作心中想要的戲偶。記者蔡維斌／翻攝
黃世志教大家如何利用簡單的圖與紙製作心中想要的戲偶。記者蔡維斌／翻攝

布袋戲 誠品 雲林

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