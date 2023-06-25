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影／出生以來就住破舊豬圈老厝 義工為蘇小妹圓夢歡喜入新厝

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港蘇小妹和爺爺居住在破舊的竹筒厝，經社會處奔走，寶島行善義工團將為蘇小妹建造溫暖的新家。記者蔡維斌／攝影
北港蘇小妹和爺爺居住在破舊的竹筒厝，經社會處奔走，寶島行善義工團將為蘇小妹建造溫暖的新家。記者蔡維斌／攝影

雲林北港就讀小學四年級的蘇小妹出生以來一直和祖父住在破舊的豬圈竹筒厝，經里長蔡榮修奔走，寶島行善義工團動用兩百多人次為她建造溫暖又舒適的新家，今天入厝，縣長張麗善前往祝福，義工團還幫蘇小妹實現10個願望，贈送調整型書桌，讓她不必再趴在塑膠椅上寫功課，溫馨感人。

里長蔡榮修說，蘇小妹出生不久父母異離，靠爺爺打零工相依為命，住在由豬圈改造的破舊竹筒仔厝內，遇雨漏水，且無書桌做功課，境遇堪憐。

由於蘇家是邊緣戶，蔡里長通報縣府，經社會處轉請寶島行善義工團協助，蘇小妹居住房子為竹筒泥巴瓦房，多處牆面龜裂損壞，屋頂見天，天花板搖搖欲墜，確有危險性，決定拆除重建。

寶島義工團理事長黃新年領軍，斥資80餘萬元購買建材，來自全國各地約兩百多人次的義工輪流施工，破舊老屋變成新穎的房舍，今天由縣長張麗善主持交屋儀式。

走進新家可看到光鮮亮麗的家具設備，有客廳、廚房，蘇小妹及爺爺、父親各有獨立的房間，蘇小妹的臥室有大大的床、櫃，更有調整型書桌可供她使用到大學，床上有她最愛的米老鼠抱枕，更有她最喜愛的百寶箱，打開一看全是她最愛的小飾物。

寶島志工團專案經理林葉婷說，她要蘇小妹寫下10個願望，把蘇小妹心中想要的全買來放進百寶箱中，當作是入厝禮物，蘇小妹超開心。

張麗善說，縣府啟動防寒防飢雙B計畫，緊急照護所有受凍挨餓的人，感謝寶島志工和各方愛心，讓蘇小妹擁有新家，不必再趴在塑椅上寫功課，如獲家長同意，縣府可安排蘇小妹安置在北辰國小溫馨家園，上課方便又有專人照顧，每周再回家與爺爺相聚。

雲林縣長張麗善擁抱蘇小妹，期待入住新家後擁有快樂的生活。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善擁抱蘇小妹，期待入住新家後擁有快樂的生活。記者蔡維斌／攝影
寶島志工團不僅給蘇小妹一個安全舒適的新家還送她一個百寶盒，一圓小女孩夢想。記者蔡維斌／攝影
寶島志工團不僅給蘇小妹一個安全舒適的新家還送她一個百寶盒，一圓小女孩夢想。記者蔡維斌／攝影
善心人士還送了一張調整型書桌給蘇小妹，讓她不必再趴在塑膠椅上寫功課。記者蔡維斌／攝影
善心人士還送了一張調整型書桌給蘇小妹，讓她不必再趴在塑膠椅上寫功課。記者蔡維斌／攝影
蘇小妹寫下十個願望給寶島志工團，並為她一一實現。記者蔡維斌／攝影
蘇小妹寫下十個願望給寶島志工團，並為她一一實現。記者蔡維斌／攝影
蘇小妹擺脫和爺爺擁在破舊豬圈改造的老屋，擁有一個夢想中的新家，今天入厝儀式格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
蘇小妹擺脫和爺爺擁在破舊豬圈改造的老屋，擁有一個夢想中的新家，今天入厝儀式格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
北港蘇小妹和爺爺居住在破舊的竹筒厝，經社會處奔走，寶島行善義工團將為蘇小妹建造溫暖的新家。記者蔡維斌／攝影
北港蘇小妹和爺爺居住在破舊的竹筒厝，經社會處奔走，寶島行善義工團將為蘇小妹建造溫暖的新家。記者蔡維斌／攝影

義工 張麗善 愛心 北港 雲林

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