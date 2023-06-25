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遊客意猶未盡狂敲碗 這個博物館要讓大家樹上過夜

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
臺南山上花園水道博物館發揮環境優勢，端午連假吸引超過100組親子參與攀樹體驗。由於活動大受好評，館方預計年底推出「在樹上過夜」活動，今天進行一次測試。記者李文德／翻攝
臺南山上花園水道博物館發揮環境優勢，端午連假吸引超過100組親子參與攀樹體驗。由於活動大受好評，館方預計年底推出「在樹上過夜」活動，今天進行一次測試。記者李文德／翻攝

端午連假台南山上花園水道博物館發揮環境優勢，讓100多組親子參加攀樹挑戰摘平安符、星星，到山上天后宮換取平安粽、去南瀛天文館免費參觀天文展示館。由於活動大受好評，館方目前正與專業團隊研究舉辦更多元的自然體驗課程，並規畫樹上過夜。

館方表示，由於端午假期活動參加踴躍，4天連假預約、現場報名攀樹體驗的親子超過100組，在專業教練指導下，攀爬近5米高的雨豆樹、芒果樹及龍眼樹，每組參加民眾意猶未盡，希望能加開類似體驗活動。

館長黃文鍠指出，目前已經與專業團隊研究，不排除推出「在樹上過夜」活動，讓民眾能在4層樓高的大樹上，享受夜晚的自然風貌。今天已進行一次測試，預計會再測試5次以上，黃文鍠表示，測試沒問題後，預計年底待天氣涼爽推出，並且聘請環境教育講師，讓大家躺在吊床上，觀察夜間的自然生態

親子 連假 台南 博物館 自然生態

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