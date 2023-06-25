雲林蘇小妹終於有房間好好讀書 寶島行善義工團交屋

雲林北港蘇小妹妹一家住在破舊不堪老厝，台灣寶島行善義工團義務協助重建，趕在端午連假完工今天交屋，實現蘇小妹妹希望能有個乾淨明亮房間、可以好好讀書的心願。

雲林縣長張麗善、縣議員黃文祥、北港鎮長蕭美文、北港鎮溝皂里長蔡榮修等人，今天參加蘇小妹家屋重建完交屋活動。張麗善接受媒體聯訪表示，非常感謝義工團幹部及義工，用自己寶貴休息時間投入房屋重建工作。

蔡榮修指出，蘇小妹妹住家老舊不堪居住，家中有打臨工養家的父親及年老祖父，家境困窘，無力修復老厝，蘇小妹妹希望能有個乾淨明亮房間，可以好好讀書，因而透過公所通報縣府協助。

雲林縣政府社會處副處長陳怡君表示，接獲通報即透過北港社福中心社工員介入關懷，會同學校老師、里長進行家訪，並提供物資包，也從學校端盤點媒合相關資源；接著經由「發現公益」平台協調中華義莊慈善會先行勘查，再交由台灣寶島行善義工團號召義工籌劃家屋重建。

台灣寶島行善義工團理事長黃新年表示，蘇小妹妹的家園重建由義工們利用3個週末、超過200人次，付出心力體力、休息時間甚至包括端午連假，加上來自各界資源及經費約新台幣80萬元，眾志成城，於今天圓滿交屋。

北港蘇小妹妹家園重建竣工，今天交屋儀式由張麗善、黃新年等人一起將新居鑰匙交到蘇家人手上；看到嶄新房間、廚房、衛浴設備，堅固又耐用的鋼構梁柱與天花板，蘇老先生及蘇爸爸感動到說不出話，只能重覆著「謝謝」，現場瀰漫濃濃感動氣氛。